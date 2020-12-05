Mazotları bidonlara doldurdular

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir işletmeye ait TIR’dan 77 litre mazot çalan üç kişi devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Türkmenistan uyruklu oldukları belirtilen Gahryman Hojtyiu, Atamurat Ereshov ve Ahmet Achilov dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların aracında arama yapıldığı; içi mazot dolu 3 adet 19 litrelik damacana ve 1 adet 20 litrelik bidon bulunduğu belirtildi.

Soruşturma başlatıldığı kaydedilerek, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmaları talep edildi.

Suçüstü yakalandılar

Olayın olgularını mahkemeye aktaran polis memuru İbrahim Gökova, zanlıların, 3 Aralık 2020 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Üç Çakırlar isimli caddede buluşarak, bir işletmeye ait TIR’ın deposundan, mazot çaldıkları esnada, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından suçüstü tespit edildiğini söyledi.

Gökova, zanlı Gahryman Hojtyiu’ya ait araçta yapılan aramada içi mazot dolu olan 3 adet 19 litrelik damacana ve 1 adet 20 litrelik bidonun bulunduğunu belirtti.

Gökova, araçta bulunan mazotun TIR’dan sirkat edildiğinin belirlendiğini bildirdi.

Gökova, soruşturmanın yeni başladığını vurguladı ve mahkemeden süre talep etti.

Ben sadece bira içecektim

Zanlılar, suçsuz olduklarını iddia ederken Atamurat Ereshov, “Ben oraya arkadaşlarla bira içmeye gitmiştim” diyerek savunma yaptı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.