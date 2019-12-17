Kalbine yenildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki gün gittiği avda kaybolan 56 yaşındaki Nazım Tekman’dan acı haber geldi. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine İskele Polis Müdürlüğü, Polis Özel Harekât Müdürlüğü personeli ile bölge halkı tarafından aranan Tekman’ın dün cansız bedeni bulundu. İsporo mevkii denilen arazide ölü olarak bulunan Tekman’ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Devlet Emlak ve Malzeme Bürosu’nda çalışan, evli ve bir çocuk babası Tekman’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Avda son nefes

Ava gitmek üzere önceki gün saat 11.00 sıralarında evden ayrılan Tekman, kayboldu. Ailesi saatlerce ortadan kaybolan Tekman için polise kayıp ihbarı yaptı. Bunun üzerine İskele Polis Müdürlüğü, Polis Özel Harekât Müdürlüğü personeli ile bölge halkı Tekman’ı aramaya başladı. Tekman’a ait araç bulunurken, gece geç saatlere kadar süren arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Ekipler dün sabah itibari ile yeniden arama çalışmalarına başladı. Yarköy ile Kurtuluş bölgesi arasında aramalarını yoğunlaştıran ekipler, İsporo mevkii denilen arazide Tekman’ı ölü olarak buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tekman’ın cesedi otopsi için Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan otopside Tekman’ın kalp krizi sonucu yaşama veda ettiği tespit edildi.

Geride eş ve bir çocuk bıraktı

Evli ve bir çocuk babası Tekman’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Geride eşi Ayşe ile oğlu Adnan’ı bırakan Nazım Tekman’ın Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.