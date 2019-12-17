Devamı gelecek

Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar çerçevesinde ilk İHA, dün saat 09.00 sıralarında Geçitkale Havaalanı’na indi.

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası KKTC saatiyle 04.00’te havalanarak yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı'na ulaştı.

Bakanlar Kurulu, geçtiğimiz Cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı.

KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.

İlk görev uçuşunu da yaptı

Türkiye’den dün Geçitkale Havaalanı’na getirilen Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) ilk görev uçuşunu gerçekleştirdi.

Bayraktar TB2 tipi İHA ilk görev için saat 11.10 sıralarında Geçitkale Havaalanı’ndan havalandı.

Bayraktar TB2 tipi İHA’nın ilk görevinde yaklaşık 10 saat havada kalacağı bildirildi.

Oktay: Çıkarlarımız korunacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Geçitkale Havaalanı'na ulaşan ilk insansız hava aracının (İHA) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ve Türkiye'nin çıkarlarını koruyacağını bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Türkiye'den KKTC Geçitkale Havaalanı'na giden ilk İHA'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar TB2 tipi İHA'nın uçuş görüntülerine ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda Oktay, "Doğu Akdeniz semalarında görev yapmak için Geçitkale Havalimanı'na ulaşan ilk İHA'mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak, bölge güvenliğine ve barışına hizmet edecek. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.