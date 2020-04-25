Biri aldı diğeri sattı

Suna ERDEN

Güzelyurt’ta otobüs terminali içerisinde kullanımındaki araçta yeşil reçeteye tabi hap ve eroin ele geçirilen Mahmut Saymaz ile suçla bağlantılı tutuklanan Metin Kuşçu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Saymaz aleyhine uyuşturucu alma, Kuşçu’ya da satma suçlaması getirildi. Ancak Kuşçu’nun uyuşturucu sattığına dair suçlamayı kabul etmediği belirtildi. İki zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 17 Nisan 2020 tarihinde saat 18.00 sıralarında Güzelyurt Otobüs Terminali içerisinde park halinde olan ve şüpheli görülen PM 105 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada aracın sürücüsü Mahmut Saymaz’ın pantolonun cebinde naylon parçasına sarılı 507 miligram eroin bulunduğunu ifade etti. Aracın bagaj kısmında yapılan aramada da yeşil reçeteye tabi ilaç ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, Saymaz’ın maddeleri Metin Kuşcu’dan temin ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, itiraf üzerine zanlı Kuşçu’nun tutuklanarak ve evi ile aracında arama yapıldığını söyledi. Tutuklu bulunan iki zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, Saymaz’ın aleyhine 507 miligram eroin türü uyuşturucu madde alma, 5 adet yeşil reçeteye tabi hap tasarrufu, Kuşçu’nun aleyhine ise 507 miligram eroin verme suçu getirildiğini belirtti.

Tutuksuz yargılanacaklar

Polis memuru, Kuşcu’nun suçlamaları kabul etmediğini belirterek, her iki zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 75’er bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamaları şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.