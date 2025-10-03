‘Evimize bu yaz üzüm girmedi’

Ömer KADİROĞLU

Girne’de Çarşamba günleri kurulan açık pazarda meyve ve sebzelerin fiyatı vatandaşın bütçesini zorladı. İncir ve erik 250, sultani üzüm 150, domates 120 liradan satılırken, vatandaşlar; domates, üzüm, incir, elma, şeftali ve sebze fiyatlarının yüksekliğinden yakınarak, çoğu zaman alışveriş yapamadıklarını belirtti. Bazı vatandaşlar “Hiçbir şey alamadım, eve elim boş gidiyorum. Bu yaz üzüm evimize giremedi” derken, bazı vatandaşlar da fiyatların düşmesi için yetkililerden çalışma yapılmasını istedi.

Ne dediler…?

Leyla Baytar

“Pazar yerinde fiyatlar çok pahalı. Hiçbir şey alamadım ve eve elim boş gidiyorum. Domates, üzüm, elma çok pahalı. Bu sene yaz bitti üzüm eve girmedi. Koca yaz geçti iki kez karpuz alabildim. Et alamıyoruz, tavuk alamıyoruz, meyve ve sebze alamıyoruz ne yiyeceğiz? Yetkililerden beklentimiz artık piyasayı ucuzlatacak çalışmalar yapmalarıdır.”

Elif Kuvvet

“Özellikle incir ve üzüm çok pahalı. Fiyatından dolayı birçok meyve ve sebzeyi alamıyoruz. Fiyatların düşmesi için çalışmalar yapmalarını istiyoruz çünkü bu fiyatlar bizleri zorluyor.”

Ertuğrul Dervişsoy

“Pazar yerinde meyve fiyatları çok yüksek. İncir benim bahçemde olduğu için satın almıyorum. Avokadonun çok faydalı olduğu söyleniyor ancak tanesi 100 lira çok pahalıdır o nedenle almıyoruz. Burası açık pazardır ve daha uygun fiyatları olması lazımken marketlerle hemen hemen aynı fiyata satılıyor.”

Mehmet Cüvelek

“Pazar yerinde bir şey alırken önce cebimize bakıyoruz ve çok fazla meyve alamıyoruz. Fiyatlarla ilgili beklentimiz yetkililerin hem üreticilerin hem de tüketicilerin mağduriyetini gidermesi ve halkın daha rahat alışveriş yapmasını esnafın da zarar etmemesini sağlamalarıdır.”

Vedat Doğru

“Pazar yerinden şeftali, muz, üzüm, patates ve soğan aldım ancak fiyatlar her zamanki gibi uçuk. Türkiye’de üzüm 75 lira burada iki katı bazen üç katına satılıyor. İncir 250 lira, pahalı diye almadım. Yetkililerden beklentimiz denetimler yaparak fiyatları düşürmeleridir.”

Özgül İlyas

“Pazar yerine geldik bir bakalım Avustralya ile burası arasında ne fark var diye ancak gerçekten burası çok pahalıdır. Pazar yerinde en pahalı gördüğüm şeftali, domates, patates, üzüm ve kuru yemişlerdir. Bu fiyatlar karşısında alan var alamayan var ve onlar adına çok üzülüyorum. Beklentimiz fiyatların bir çalışma yapılarak düşürülmesidir.”

Fuat Yücesoy

“Aldığımız maaş ne ev kirasına ne de bir şey almaya yetiyor. Domates burada 120 lira Türkiye’de 10 lira. İncir 250, üzüm 150 lira. Bu sene yaz bitti ne üzüm alabildik ne doğru düzgün meyve-sebze. Yetkililerden beklentimiz bu fiyatların önüne geçmek adına çalışmalar yapmalarıdır.”

Pazar yerinde fiyatlar şöyleydi:

Mango: 350 TL

İncir: 250 TL

Erik: 250 TL

Kolokas: 200 TL

Guava: 200 TL

Kara Hurma: 180 TL

Verigo Üzüm: 150 TL

Avakado: 100 TL (Tane)

Sultani Üzüm: 150 TL

Bamya: 150 TL

Yeşil Zeytin: 150 TL

Şeftali – Nektarin: 140 TL

Domates: 120 TL

Elma: 100 TL

Kapya Biber: 100 TL

Acı Biber: 100 TL

Börülce: 100 TL

Portakal: 80 TL

Mandalina: 80 TL

Dolmalık Biber: 80 TL

Muz: 75 TL

Nar: 70 TL

Limon: 70 TL

Salatalık: 60 TL

Kabak: 60 TL

Havuç: 50 TL

Marul: 50 TL

Soğan: 40 TL

Patates: 40 TL

Patlıcan: 30 TL