Uzman raporu bekleniyor

Suna ERDEN

Değirmenlik-Girne Anayolu’nda 26 yaşındaki Ali Osman Bayram’ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Teğmen Ali Osman Bayram’ın ölümünde aracındaki Takata hava yastığının fünyesinin başına saplanmasının etkili olabileceği belirtilirken, polis bu yönde de soruşturma başlattı.

Makine Mühendisleri Odası’ndan görüş alınacağı belirtilirken, kazanın ardından tutuklanan diğer aracın sürücüsü Canberk Çaydam mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının avukatı, Bayram’ın hava yastığının yüzüne patlamasından dolayı öldüğünü, ayrıca yolun bozuk olduğunu savundu.

Detaylar aktarıldı

Mahkemede olguları aktaran polis, kazanın 29 Eylül 2025 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Değirmenlik - Girne Anayolu’nun 8-9'uncu km'leri arasında meydana geldiğini anımsattı.

Polis; Canberk Çaydam'ın yönetimindeki MR 226 plakalı salon araç ile Girne’den Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada Taş Ocakları Mevkiine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçtiğini belirtti.

Polis, karşı istikametten gelmekte olan Ali Osman Bayram’ın da kaza oluşmasını önlemek amacıyla yolun solundan sağına geçtiğini, Bayram yönetimindeki LZ 354 plakalı salon araç ile Canberk Çaydam yönetimindeki aracın yüz yüze çarpıştığını söyledi.

Polis, kaza sonucu LZ 354 plakalı araç sürücüsü Ali Osman Bayram olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, kazada yaralanan LZ 354 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Oğuzhan Koçyiğit'in (E-26) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, tedavisinin sürdüğünü ancak hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi.

Polis, yolun bozuk olduğuna dair iddialar olduğunu, bunun araştırılması için Karayolları Dairesine yazı yazıldığını, ayrıca gündüz gidilerek, olay yerinin fotoğraflandığını söyledi.

Polis, ayrıca Bayram’ın aracındaki hava yastığında sorun olmasından dolayı da Makine Mühendisleri Odasına yazı yazıldığını, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise Bayram’ın hava yastığının yüzüne patlamasından dolayı öldüğünü, ayrıca yolun bozuk olduğunu savundu.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının soruşturma amaçlı bir gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Takata hava yastıkları sorunu

Takata marka hava yastıklarında amonyum nitrat bazlı itici gazın nem nedeniyle bozulması sonucu arıza oluşuyor ve yastığın patlaması durumunda içindeki metal parçaları fırlatabiliyor. Bu durum ciddi yaralanmalara veya ölümlere yol açabiliyor. Sorun dünya çapında milyonlarca aracı etkiliyor ve araç sahiplerinin arızayı tespit ettirip giderilmesi için servislere başvurması gerekiyor.

Güney Kıbrıs’ta geri çağırma başlıyor

Güney Kıbrıs’ta da, arızalı Takata hava yastıkları bulunan binlerce araç için zorunlu geri çağırma süreci bugün itibarıyla başlıyor. Bu tarihten sonra hava yastıkları değiştirilmemiş araçlar trafikten men edilecek.

Philenews’in haberine göre; Güney Kıbrıs Ulaştırma Bakanlığı, geri çağırma süresini uzatmayacağını açıkladı. Karar, Taşımacılık Bakanı Aleksis Vafeades ile Kara Ulaşım Dairesi (RTD) arasındaki görüşmelerin ardından kesinleşti.