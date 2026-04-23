166 bin lira zarar verdi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de, apartmanların önünde bulunan büyük park alanına giden İran uyruklu M.A., resmen yağma yaptı. Park halindeki 9 aracın ayna ve cam sileceklerini kıran M.A., daha sonra kırdığı ayna silecekleri sirkat etti. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Salih Yıldız; zanlının 21 Nisan tarihinde saat 01.30 sıralarında İskele’de iki apartmana ait park alanına gittiğini belirtti. Polis, zanlının park halinde bulunan toplam 9 aracın ayna ve cam sileceklerini kasten kırdığını ve araç sahiplerine toplam 166 bin TL tutarında zarar verdiğini söyledi.

Polis, zanlının kırdığı ayna ve silecekleri olay yerinden alarak sirkat ettiğini, olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında aynı gün tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Zanlının ikametgahında yapılan aramada ise üç adet araç aynası ve sileceğin bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktaran polis, soruşturmanın yeni başladığını ve alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken hususlar bulunduğunu ifade etti.

Soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının tutuklu kalmasını talep eden polis, mahkemeden süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının soruşturma kapsamında 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.