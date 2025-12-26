Suç ortakları serbest kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Güvercinlik bölgesinde 9 adet süt danasını kaçak olarak ülkeye getirdikleri esnada tutuklanan Kıbrıslı P.C. ile suç ortakları A.B. ve K.T., yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı P.C., ülkede bağı bulunmadığı gerekçesiyle cezaevine gönderilirken, A.B. ve K.T. teminatla serbest bırakıldı. Şap hastalığı testleri pozitif çıkan danaların Veteriner Dairesi’nin kontrolünde karantinada tutulduğu, Türkiye’ye gönderilen kan testi sonucunun beklendiği öğrenildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Oran; 18 Aralık tarihinde saat 18.30 sıralarında Güvercinlik bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Polis, zanlı P.C.’nin kullanımındaki van araçla Güney Kıbrıs’tan getirdiği danaları Güvercinlik köyünde, K.T.’nin yardımıyla A.B.’nin aracına yüklediği esnada suçüstü tespit edildiğini aktardı.

Polis memuru; soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların olgulara karışma durumunun netleştiğini ve bu kapsamda KKTC vatandaşı A.B. ile K.T.’nin uygun teminata bağlanmasını, Kıbrıslı Rum P.C.’nin ise Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Mahkeme; zanlı P.C.’yi bir ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderirken, A.B. ve K.T.’nin her birinin 90’ar bin TL nakdi kefalet ödemeleri ve birer KKTC vatandaşı kefilin 500 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

