‘Bizi gönderin’

Türkiye’den Güney Kıbrıs’a kaçak yollardan giden Suriyeli Altaha Mustafa ve Laith Al-Hasan, bir yıl sonra yasa dışı yollardan Kuzey Kıbrıs’a geçti.

Akıncılar bölgesinde sınırı ihlal ederek, ülkeye giriş yapan iki zanlı Lefkoşa’ya bağlı Demirhan bölgesinde yakalandı.

Tutuklanan zanlılar ifadelerinde ülkelerine dönmek için güneyden kuzeye kaçak geçtiklerini söyledikleri açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 11 Ağustos 2024 tarihinde saat 07.00 sıralarında Güney Kıbrıs’ta sakin Altaha Mustafa ve Laith Al-Hasan’ın, Akıncılar bölgesinde henüz tespit edilemeyen bir bölgeden geçerek askeri yasak bölgeyi ihlal edip KKTC'ye geldiklerini söyledi.

Polis, zanlıların Demirhan bölgesinde Erülkü Süpermarket önünde tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Polis memuru, zanlıların ifadelerinde 2023 yılında Türkiye'den gayri yasal yollardan güneye gittiklerini, şimdi ise ülkelerine dönmek istedikleri için KKTC’ye geldiklerini söylediklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların ifadelerinde beyan ettiği detayların araştırılacağını, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyledi.

Polis, her iki zanlının da 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, haklarında birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan soruşturma başlatılan zanlıların 3 gün süreyle polis nezaretinde tutuklu kalmasına karar verdi.