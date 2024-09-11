Dosyalar hazır değil

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) “yolsuzluk ve sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile asistanı Berke Özbek dün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen ön duruşmaların ardından ağır cezaya havale edilen davanın ikinci oturumunda sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Gerçekleştirilen duruşmada sanık Serdal Gündüz’ün avukatı Doğa Zeki, dosyalarla ilgili ciddi problem olduğunu, savcı ile görüştüğünü, süreye ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Gelmesini bekledikleri birçok dosya olduğunu kaydeden Zeki, “Sahte diploma meselesiyle ilgili teminat süresi doldu ancak bir tane dahi sahte diplomayla ilgili davamız yok” dedi.

Sanık Berk Özbek’in avukatı Hasan Yücelen ise henüz evrakları alamadıklarını söyledi.

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ise tüm dosyaların eylül sonu geleceğini belirtti.

Ağır ceza heyeti, davayı 30 Eylül 2024 tarihine erteledi.

Sanıklar aleyhinde hangi suçlamalar bulunuyor?

Serdal Gündüz aleyhinde; “Sahtekarlıkla banka ödeme emri”, “Suç geliri aklama”, “Sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “Dolandırıcılık” ve “Sahtekarlıkla para temini; Berk Özbek aleyhinde ise; “Sahte resmi evrak düzenleme”, “Sahtekarlıkla para temini” ve “Sahtekarlıkla banka evrakı düzenleme” suçlamaları bulunuyor.



Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024, 09:47