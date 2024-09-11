Karar bugün

Kuzey Kıbrıs’ta kalan eski Rum mülklerini kullandığı ve satış yaptığı gerekçesiyle tutuklanan İsrail ve Türkiye vatandaşı Simon Aykut’un, cezaevinde saldırıya uğradığı ve sürekli tehdit edildiği açıklandı.

Aykut’un avukatları, konuyla ilgili olarak Ağır Ceza Mahkemesine başvuru yaparak, Aykut’un Larnaka’da evinin olduğunu belirterek, tutuksuz yargılanmasını talep etti. Mahkemenin, konuyla ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor.

Fileleftheros gazetesi; ‘Duminka’ şirketinin CEO’su Simon Aykut’a önceki gün çıkarıldığı mahkemede 242 ayrı suçlama yöneltildiğini yazdı.

Rum hükümetini temsil eden ve Aykut aleyhine 242 suçlama getiren avukat Vasilis Bissas dava sonuçlanana kadar tutuklu kalmasını istedi.

Aykut’un tutuklanmasının hemen ardından ifadesi alınan özel şoförünün ve Aykut’un oğullarından biriyle, Güney Kıbrıs’ta yapılması düşünülen bir yatırım için görüşmeler gerçekleştiren Rum işadamı Savvos Kakkos’un ifadelerine yer verildiğini belirten gazete, “Duminka şirketinin büyük patronunun Simon Aykut olduğunu” yazdı.

Rum İşadamı Kakkos ise ifadesinde özetle; Simon’un oğullarından Jack Afik’le Güney Kıbrıs’taki bir yatırım sebebiyle görüştüklerini ve Afik’in kendisine, büyük kısmı KKTC’deki eski Kıbrıs Rum taşınmazları üzerine inşa edilen “Ceasar Project” hakkında da bilgi verdiğini iddia etti.

Gazete, Rum Avukat Bissas’ın devamla, Aykut aleyhine yöneltilen suçlamaların ciddi olduğunu, Aykut’in kaçma ihtimalinin bulunduğunu, yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirin 43 milyon 500 bin Euro olduğunu ve 14 yıl hapis cezasına varabilecek suçların söz konusu olduğunu belirterek Aykut’un mahkumiyetinin devamını talep ettiğini aktardı.

Bir milyon teminat önerildi

Aykut’un avukatları Nikoletta Haralambidu ve Maria Neofitu ise savunmalarında, Aykut’un Larnaka’da da evi bulunduğunu ve kaçma niyeti olmadığını, ayrıca bir milyon Euro teminat ödemeye de hazır olduğunu belirterek, Aykut’un “Duminka” şirketiyle hiçbir ilişkisinin bulunmadığını ifade etti.

Aykut’un avukatları mahkemeye, KKTC makamlarından alınan ve söz konusu şirketin sahiplerinin iki oğlunun olduğunu gösteren bir belge sundu. Avukatlar ayrıca Aykut’un Rum Merkezi Cezaevinde saldırıya uğradığını ve sürekli tehdit altında bulunduğunu da belirtti.

Gazete, üç yargıçtan oluşan heyetin Aykut’un tutukluluk halinin devamı konusundaki kararlarını bugün açıklayacağını, davanın ise 27 Eylül tarihinde görüşülmeye devam edileceğini aktardı.

Sırada 7 dava var

Öte yandan Alithia gazetesi, Aykut’u iki Kıbrıslı Rum, bir Kıbrıslı Türk ve bir İsrailli avukatın temsil ettiği bilgisine yer verdi.

Gazete ayrıca, Rum polisinin, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının alım satımına ilişkin mahkemeye sunduğu dosyalardaki bilgileri, sosyal medya ve diğer mecralara verdiği ilanlarla topladığını yazdı.

Habere göre Rum Polisi Basın Subayı Hristos Andreu yaptığı açıklamada, KKTC’deki eski Kıbrıs Rum taşınmazlarına ilişkin kendilerine gelecek her türlü ihbar ve şikayeti incelemeye hazır olduklarını ifade etti.

Andreu, şu ana kadar 4 davanın yargıya taşındığını, 7 davanın daha ya tamamlanma ve yargıya sunulma ya da ileri aşamada olduklarını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024, 09:46