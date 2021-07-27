BMW dağıldı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu Zet Karting yakınlarında meydana gelen trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı. İki aracın çarpışması sonucu yaralanan sürücü Erbil Aydınova’nın kaburgalarının kırıldığı, ciğerlerinin su toplandığı öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre; kaza saat 23.50 sıralarında meydana geldi. Erbil Aydinova yönetimindeki

KE 888 plakalı BMW araç ile tali yoldan anayola çıkarken, Lipstick Gece Kulübü önünde Maurice N. Karabaranga yönetimindeki ZNK 286 plakalı kiralık araçla çarpıştı.

Sürüklenen KE888 plakalı araç, 600 metre ilerideki Zet Karting önündeki refüjlere çarparak, takla attı.

Kaza sonucu BMW aracın sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Mehmet Gezici(30) yaralanarak, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Erbil Aydinova’nın kaburgalarının kırıldığı, ciğerlerinin su toplandığı öğrenildi.

ZNK 286 plakalı kiralık aracın sürücüsü Karabaranga ile araçta yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.