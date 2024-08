Bölge halkı eğleniyor

Ömer KADİROĞLU

Dağyolu (Fota) köyünde her Çarşamba Dağyolu Türk Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen tombala gecelerinde eğlence hız kesmeden devam ediyor. Her Çarşamba düzenlenen eğlenceli tombala gecesinde piyanist Ali Uslu eşliğinde sahne alan Ajda Yardımcı ve Mustafa Çavuşoğlu yorumladıkları şarkılarla vatandaşlara muhteşem bir gece yaşatıyor. Geçtiğimiz akşam sahne alan oryantal Özlem Sultan ise katılımcıları coşturdu. Tombala gecelerine katılanlar hem eğlenceye doydu hem de para, çeyrek altın ve çok sayıda sürpriz hediyeler kazanma şansı yakaladı. Dağyolu Türk Spor Kulübü tarafından düzenlenen Tombala geceleri her Çarşamba devam edecek.