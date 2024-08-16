Endişe artıyor

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dünya genelinde “Maymun Çiçeği” adı verilen salgın hastalıkla ilgili acil durum ilan edildiğini anımsatarak “özellikle Afrika ülkelerinde hızla yayılan bu hastalık konusunda, ülkemize Afrika ülkelerinden binlerce öğrenci geldiğini dikkate alırsak acil tedbir alınması gerekmektedir.” dedi.

Özersay partisi adına yaptığı yazılı açıklamada, “Özellikle eylül ayından itibaren ülkemize bu ülkelerden gelecek olanlara ülkemizde üniversitelerin sorumluluk üstlenerek test yapması, tüm öğrencilerin de bu hastalıkla ilgili olarak bilgilendirilmesi gereklidir; gerçi elektrik krizini yönetemeyen ve halkı elektriksiz bırakan bir gayrimeşru hükümetin küresel bir sağlık krizini, bir salgını yönetebileceğini düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

HP Genel Başkanı Özersay açıklamasında özetle şunlara yer verdi:

“Afrika’dan gelecek öğrencilere karşı bir önyargı geliştirmeden, üniversitelerin ve ülke ekonomisinin kayba uğramasına neden olmadan kamu sağlığı korumaya dönük tedbir alınması gereklidir.

Covid gibi farklı test yöntemleriyle virüse yakalananların tespit edilmesi mümkün görünüyor. Eylülden itibaren ülkeye giriş yapacak özellikle Afrika kıtasından gelecek öğrencilere dönük test uygulaması yapmak, bütün öğrencileri de genel olarak bilgilendirmek gerekecek gibi görünüyor."

Tabipler, ülkeye girişlerde denetim istiyor

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) maymun çiçeği enfeksiyonun uluslararası endişe verici acil bir halk sağlığı durumu oluşturduğu uyarısında bulunduğuna işaret ederek, ülkeye girişlerde acil denetim çağrısı yaptı.

Birlik, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Burundi, Kenya, Merkezi Afrika Cumhuriyeti, Ruanda ve Uganda gibi Afrika ülkelerinde yeni varyantla artan maymun çiçeği (mpox) vakalarının kıtanın dışına yayılma riski nedeniyle KKTC’de de acil önlem alınması gerektiğini kaydetti.

Serbest Çalışan Hekimler açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Asbaşkanı Dr. H. İlker İpekdal, yazılı açıklamasında KKTC’nin her ne kadar izole koşullarda varlığını devam ettirmek zorunda olsa da, konu sağlık ve salgın hastalıklar olunca, dünyadaki değişikliklerden etkilenmemesinin imkânsız olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği olarak, halkın Maymun Çiçeği Virüsü konusunda doğru bilgilendirmelerin yapılması gerektiğine inandıklarını belirten İpekdal, Maymun çiçeği virüsünün, çiçek hastalığına benzediğini ancak daha hafif bir döküntü ve daha düşük ölüm oranı olan bir hastalık olan maymun çiçeğine neden olduğunu aktardı.

İpekdal, virüsün ölümcüllük oranı yaklaşık yüzde 1 olduğunu fakat WHO verilerine göre yeni varyantta bu oranın yüzde 4’e kadar çıkabildiğinin belirtildiğini de ifade etti.

İpekdal, açıklamasında “İnsanlık uzak ve yakın geçmişte olduğu gibi salgın ve pandemiler ile karşı karşıya gelmiştir ve yine gelecektir. Önemli olan konu, bir taraftan toplumun bedensel sağlığı güvence altına alınırken diğer taraftan da toplumun ruhsal sağlığını etkileme ihtimali olan aşırıya kaçan uygulamalardan ve açıklamalardan uzak durulmasıdır. Salgın/pandemi önlemleri ile ekonomi dengelerinin sağlanması konusunda önceki yapılan hatalardan ders çıkarılması da ayrıca önemsenmelidir.” ifadelerine de yer verdi.

Tatar: Yol haritası belirlenecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumu” ilan edilen maymun çiçeği virüsü salgınıyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Küresel acil durum ilan edilmesi ile birlikte, Maymun Çiçeği Virüsü ve Hastalığı ile ilgili genel bilgiler paylaşılmış olmakla birlikte salgın ile ilgili herhangi bir düzenleme kurallarına henüz gidilmemiştir.

Ülkemiz olarak üzerimize düşen temel sorumluluklar, konu ile ilgili önce bireysel sonra toplumsal önlemlerin alınması olacaktır.

Bu bağlamda, her türlü bulaşıcı hastalıkta olduğu gibi kişisel hijyenimize dikkat etmek, toplu alanlarda yakın temaslardan kaçınmak öncelikli önlemlerimiz arasında her zaman olacaktır.

Bunun yanında, devletin temel görevleri çerçevesinde, halkımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin sağlıklarını korumak adına, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Muhaceret Dairesi, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği temsilcileri, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli istişareler en kısa sürede yapılarak bir yol haritası belirlenecek ve sonuçlar siz değerli halkımız ve medya ile paylaşılacaktır.”



Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024, 09:55