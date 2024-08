Kıbrıs’ı iyi tanıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Büyükelçi Yasin Ekrem Serim’i kabul etti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Serim, Cumhurbaşkanlığına gelişinde askeri törenle karşılandı.

Açıklamaya göre, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, tören kıtasını selamlayan Serim, Cumhurbaşkanlığında hazır bulunan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileriyle de selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Serim’i kabulünde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil hazır bulundu.

Büyükelçi Yasin Ekrem Serim Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a güven mektubunu sundu.

Tatar: Hoş geldiniz…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Yasin Ekrem Serim’e “Hoş geldiniz” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, Serim’i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde görmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, yeni görevinde başarılar diledi.

Bu coğrafyanın en büyük ve en güçlü ülkesi olan garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin hak ve hukukunu, havada, karada, denizde koruduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yıldönümü kutlamalarında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye’nin “göz bebeği” dediğini hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türk halkının refah ve mutluluğu için çaba sarfettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs siyasetinin bu şekilde kökleştiğini vurguladı.

Serim: Her anlamda yanınızayız

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini belirterek, Zat-ı Devletleri’nin katına şahsını görevlendiren Güven Mektubu’nu sunmaktan duyduğu onuru dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 16’ıncı Büyükelçisi olarak göreve başlayacak olmasından onur ve şeref duyduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her anlamda yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini anlatan Serim, Kıbrıs Türklerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında, kendi bayraklarının gölgesinde güvenle yaşadığını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2022 yılında Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasına yönelik yaptığı çağrının tarihi bir çağrı olduğuna dikkat çeken Serim, “Bizler, yılmadan bu çağrıyı yinelemeye ve takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hayatımın belli bir döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşamış ve eğitim görmüş biri olarak, bana verilen görevin onuru ve üstlendiğim sorumluluğun bilincinde olarak çalışacağımdan şüpheniz olmasın” dedi.

Doğrudan temas, doğrudan uçuş ve doğrudan ticaret gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatleri için, bu zamana kadar zulme uğramış Kıbrıs Türklerinin hak ettiği tüm alanda durmadan çalışacağını ve bu yolda kararlılıkla devam edeceğini belirten Serim, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ettiği her alanda, aydınlık yarınlara ulaşması için gayret ve çabamla çalışacağıma emin olabilirsiniz” diye konuştu.

Serim anıtları ziyaret etti

Büyükelçi Serim, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a güven mektubunu sunduktan sonra anıtları ziyaret etti.

Serim, sırasıyla ziyaret ettiği Atatürk Anıtı, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarına çelenk sundu ve anıt özel defterlerini imzaladı.