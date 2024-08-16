Ekonomiye  fayda sağlar

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Gazimağusa ve Girne Limanlarının özelleştirilmesinin gündemde olduğunu, limanlarda yükleme ve boşaltma faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılacak ihalelerin uluslararası olmaması ve yerel işletmelerin katılabileceği şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Odadan yapılan açıklamada, limanların bir ülkenin ticaret ağının en kritik noktalarından biri olduğuna işaret edilerek, uluslararası ve yerel ticaretin kesişim noktası olan bu alanların, ekonomik büyümenin motorlarından biri olarak kabul edildiği kaydedildi.

Limanlarda yükleme ve boşaltma faaliyetlerinin bu döngünün en hayati parçası olması nedeniyle bu alanda yapılacak ihalelerde yerel işletmelerin veya onların oluşturacağı ortaklıkların desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Gazimağusa Limanında Liman İşçileri Şirketi’nin uzun süredir etkinliğinin kalmaması nedeniyle özel sektörün bu alanda yatırımlara giriştiği ve hizmetin devamlılığını sağladığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Liman faaliyetlerinin sağlıklı sürdürülebilmesi için özel sektör araç-gerek yatırımını yapmış yükleme-boşaltma işlemlerinin sağlıklı yürümesini bugüne kadar sorunsuz bir şekilde sağlamıştır. Bu noktadan hareketle, yerel yatırımlarımız korunması hayatta kalması ve ekonomik kayıpların önlenmesi gerekiyor. Bu gerekçelerle yerel işletmelerimiz tarafından yapılan bu yatırımlar ve limanların stratejik önemi de göz önünde bulundurularak limanlardaki yükleme boşaltma faaliyetlerinin (elleçleme faaliyetlerinin) özelleştirme ihalesinin kendi ülke sınırlarımız içerisinde olması elzemdir. Oda olarak bu gelişmelerin yakın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.”

