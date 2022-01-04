Yol parası için 5 gün bekletildi

Suna ERDEN

Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde bulunan reklam panosu üzerinde çalışırken, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 28 yaşındaki Meles Haileu’nun ölümünde ihmali olduğu belirtilen Gazi Haraç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Üniversite öğrencisi Etiyopya'lı Haileu’ya çalışma izni yapmadığı, ayrıca olay günü gerekli emniyet tedbirlerini almadan işe gönderdiği öne sürülen Gazi Haraç, 15 bin TL nakit teminat yatırarak, serbest kaldı. Bu arada Meles Haileu’nun cenazesinin ailesi tarafından teslim alındığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Gazi Haraç’ın 30 Aralık 2021 tarihinde gerekli emniyet tedbirlerini almadan yanında çalışan Meles Haileu’yı bir şirkete ait reklam panosuna projektör aydınlatma montesi yapması için işe gönderdiğini söyledi.



Polis, Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde bulunan reklam panosuna aydınlatma montesi yapan Haileu’nın elektrik tellerine temas ettirmesi sonucu akıma kapıldığını belirtti.Polis, ağır yaralanan Haileu’nın Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi. Polis, meydana gelen ölümle ilgili soruşturma başlatıldığını, reklam panosunun emare alındığını ifade etti. Polis, yapılan araştırmada Gazi Haraç’ın Meles Haileu’ya çalışma izni yapmadığını belirlediklerini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden polis, teminat talep etti.Mahkeme, 15 bin TL nakit teminat yatırması, iki kişinin 150’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Cenazesi gönderildi

Bu arada 30 Aralık 2021 tarihinden beridir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi morgunda bulunan Meles Haileu’nun cenazesi dün ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze masraflarının 4 bin 600 TLtuttuğu, büyük bir kısmının hayırseverler tarafından karşılandığı bilgisi elde edildi.