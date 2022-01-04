Filmlere konu olur

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 20 Aralık 2021 tarihinde meydana gelen olayda Oyindama Banidele Aybeyeme, tartıştığı ev arkadaşını göğsünden bıçakladıktan sonra 4’üncü kattan atlayarak, kaçtı.

Ağır yaralanan N.K.T. önce Gazimağusa Devlet Hastanesi, ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kaçan zanlı arananlar listesine alındı.

Balkondan atladığı sırada yaralanan zanlı, birkaç saat dayandıktan sonra, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne gidince polis tarafından yakalandı. Son 12 gündür tedavi altında olan zanlı dün taburcu edilir edilmez ağır yaralama suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 34 santim uzunluğundaki bıçakla ev arkadaşına saldırdığı açıklandı.

Tedavi olmaya gidince yakalandı



Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis, zanlının, 20 Aralık 2021 tarihinde, saat 02.50’de, Gazimağusa’da Sakarya bölgesinde bulunan bir apartmanda, tartıştığı ev arkadaşını 34 santim uzunluğundaki bıçak ile göğsünden ağır şekilde yaraladığını ve olayın akabinde 4’üncü kattan, balkondan atlayarak olay yerinden kaçtığını anlattı.Müştekinin, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını, zanlının ise balkondan atlamasının ardından aldığı yaralara dayanamayarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne geldiği sırada tutuklandığını belirten polis, dün itibarı ile taburcu edildiğini bildirdi. Müştekinin hayati tehlikeyi atlattığını da anlatan polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, yasal statüsü olmayan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Hem ağladı hem gitti

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Duruşmaya girdiği esnada ağlayan zanlı, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmek üzere araca bindirileceği sırada da gözyaşı döktü.