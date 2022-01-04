Sütyenin içine sakladı

Suna ERDEN

Girne’de 30 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 73 adet pakete sarılı satışa hazır 41 gram uyuşturucuyla yakalanan Nijerya uyruklu Aicha Kenza Traore, Peter Friday Chıoke, Ifunanya Faith Ezıke ve Onyeka Richard Ugbaja hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Aicha Kenza Traore’nin 13 paket uyuşturucuyu sütyeninin içerisine sakladığı ve talep doğrultusunda satışını yaptığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, aldıkları ihbar üzerine 30 Aralık 2021 tarihinde Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir ticari taksinin durdurulduğunu söyledi. Polis, yolcu olarak bulunan, zanlı Aicha Kenza Traore'nin üzerinde arama yaptıklarını; giymekte olduğu sutyeninin içerisinde satışa hazır 13 paket halinde toplam 10 gram hintkeneviri, 5 gram da sentetik cannabinoid bulduklarını söyledi. Polis, ayrıca zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 2 bin 60 TL bulunarak, emare alındığını açıkladı.

Polisi görünce balkondan atladı

Polis, tutuklanan Aicha Kenza Traore'nin ifadesinde uyuşturucu maddeleri, Girne'de zanlı Onyeka Richard Ugbaja ve Peter Friday Chioke'nin kendisine satması için verdiklerini beyan ettiğini açıkladı.



Polis, ifade ışığında Richard Ugbaja ve Peter Friday Chioke'nin kaldığı adrese gittiklerini belirtti.Zanlıların kaldığı apartman dairesinin kapısını çaldıklarını, bir süre bekledikten sonra kapıyı kırarak içeri girdiklerini ifade eden polis, bu esnada Peter Friday Chıoke'nin 3’ün katta olan balkondan aşağıya atladığını, ağaçlara çarpa çarpa yere düştüğünü ve koşarak uzaklaşmaya çalıştığını ifade etti. Polis, 2 sokak öteye kaçan zanlının ağaçlık alanda saklandığı esnada çevredeki vatandaşların görüp söylemesiyle yakalandığını açıkladı.Polis, akabinde Chıoke ve arkadaşı Ifunanya Faith Ezıke’nin birlikte kaldığı evde arama yaptıklarını; 60 ayrı paket halinde satışa hazır 11 gram hintkeneviri, 15 gram sentetik cannabinoid, hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4 bin 300 TL, 550 dolar, 190 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, Chioke’nin yanı sıra ev arkadaşı Ifunanya Faith Ezike’nin de tutuklandığını ifade etti.Polis, Onyeka Richard Ugbaja’nın da meseleyle bağlantılı olarak tutuklandığını belirtti.Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, araya hafta sonu tatili girmesi nedeniyle ele geçirilen emarelerin dün itibariyle analize gönderildiğini söyledi. Polis, zanlılara ait 7 adet cep telefonunun DATA incelemesi için emare alındığını ancak yapılan ön incelemede uyuşturucu trafiğiyle ilgili mesajlar tespit ettiklerini söyledi. Polis, telefon görüşmeleri sonucu yeni zanlıların da ortaya çıkabileceğini ifade etti.Polis memuru, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.