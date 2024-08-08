banner564

Silahlar kimin için?

Güvercinlik sınırından 2 tabanca ve çok sayıda mermiyle kuzeye geçen 2 kişi okulun avlusunda polis tarafından yakalandı

Silahlar kimin için?
banner598

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler önceki akşam, Dikenli Tel adını verdikleri operasyon sonucunda, Güvercinlik İlkokulu bahçesinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden KKTC’ye tasarruflarında silahlarla kaçak yollardan giren Nesim Çiftçi ve Adnan Mohammed isimli 2 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Zanlıların tasarrufunda bulunan 9 mm çapında 2 silah ve 24 canlı mermi emare olarak alındı. Zanlıların KKTC’ye cinayet işlemek amacıyla girdiklerinden şüphelenilirken, her ikisi de  dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlılar Nesim Çiftçi ve Adnan Mohammed’in, 6 Ağustos 2024 tarihinde saat 19.30 sıralarında, Güvercinlik köyünde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden, askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye giriş yaptıklarını ve Güvercinlik İlkokulu bahçesinde bir polis ekibi tarafından düzenlenen operasyon sonucunda yakalandıklarını açıkladı.
Üzerlerinde şarjörü dolu 2 tabanca bulundu
Polis, her iki zanlının da üzerinde yapılan arama sonucu 2 adet 9 mm çapında tabanca ve şarjörler içerisinde 24 canlı mermi bulunduğunu da mahkemeye aktardı. Tabancaların balistik incelemeye gönderileceğini bildiren polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
VVV
VVV - 3 saat Önce

Bu cok ve cok buyuk bir suc .Bu olayin muhakkak aydinliga cikmasi gerekir.

Sultan Seher
Sultan Seher - 3 saat Önce

Kim bilir kime suikast yapacaklardı, bunların arkasındaki kişileri bulmak lazım

Tuncay ünsal
Tuncay ünsal - 5 dakika Önce

Nesim denen gahpetor rum kesiminde pkk ile işbirliği içinde dır herzaman tiktok dan Türkiye ve turkmilletini aşağılayıcı yayınlar yapıldı hergun bu alçak vatan haini şimdi belasını buldu umarım kktc polisi o tiktok yayınlarına ulaşır ve tc den ek bilgi sorgusunun da yapar gahpeler bilsin ki devlet yarına bırakır yanna birakmaz

Tuncay unsal
Tuncay unsal - 17 saniye Önce

Ben bu en öndeki çekik gözlü Nesim denen gahpetoru sahsen tanıyorum larnakdan iltica etmiş di oraya hain bu yorum ları umarım kktc polisi görüyordur bu pkk artığı tc de araması ve devam eden terör davaları ve kesin aldığı hapis cezalarına ken dışı biz zat söylemişti bana bu yormu okuyunca kktc makamlarına ulaşılabilen olursa devlet adına adalet ve şehitler adına çok iyinbir hizmet yapmisolur.

SIRADAKİ HABER
829 sürücü rapor edildi
829 sürücü rapor edildi
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner628

banner473