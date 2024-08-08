Silahlar kimin için?

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler önceki akşam, Dikenli Tel adını verdikleri operasyon sonucunda, Güvercinlik İlkokulu bahçesinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden KKTC’ye tasarruflarında silahlarla kaçak yollardan giren Nesim Çiftçi ve Adnan Mohammed isimli 2 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Zanlıların tasarrufunda bulunan 9 mm çapında 2 silah ve 24 canlı mermi emare olarak alındı. Zanlıların KKTC’ye cinayet işlemek amacıyla girdiklerinden şüphelenilirken, her ikisi de dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlılar Nesim Çiftçi ve Adnan Mohammed’in, 6 Ağustos 2024 tarihinde saat 19.30 sıralarında, Güvercinlik köyünde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden, askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye giriş yaptıklarını ve Güvercinlik İlkokulu bahçesinde bir polis ekibi tarafından düzenlenen operasyon sonucunda yakalandıklarını açıkladı.

Üzerlerinde şarjörü dolu 2 tabanca bulundu

Polis, her iki zanlının da üzerinde yapılan arama sonucu 2 adet 9 mm çapında tabanca ve şarjörler içerisinde 24 canlı mermi bulunduğunu da mahkemeye aktardı. Tabancaların balistik incelemeye gönderileceğini bildiren polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.