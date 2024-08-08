829 sürücü rapor edildi

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında 20.00-02.00 saatleri arası eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. İki ilçede toplam 829 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, Lefkoşa’daki denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 532 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde 178’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 97’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 56’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 47’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11’i sigortasız araç kullanmak, 6’sı muayenesiz araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve 240’ı sair suçlardan olmak üzere toplam 638 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, bir sürücü tutuklandı ve 113 araç ise trafikten men edildi.

İskele'deki denetimler

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde ise eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 752 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde 49’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 12’si muayenesiz araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 94’ü sair suçlardan olmak üzere toplam 189 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 27 araç ise trafikten men edildi.