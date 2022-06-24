Bölgede panik var

Ömer KADİROĞLU

Mersinlik köyü civarında Salı günü başlayan yangın tüm çabalara rağmen dün de söndürülemedi. Gündüz saatlerinde havadan ve karadan müdahale yapılırken, gece saatlerinde söndürme çalışmaları sadece karadan yürütülebildi.

Havadan müdahale durunca alevler arttı, yangın Kantara sınırına ulaştı.

Bölgede alevlerin kızıl, turuncu ve sarı yansımaları ve yoğun duman dikkat çekerken, nefes almak zorlaştı. Bölge halkı büyük panik yaşarken, söndürme çalışmaları sabaha kadar sürdü.

Ağaçlar kül oldu, canlılar öldü

Gazimağusa'ya bağlı Ağıllar ile Mersinlik köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan ve geniş bir alana yayılan yangın binlerce ağacı küle çevirdi, doğada yaşayan canlılar öldü.

Yangını söndürme çalışmalarında dün üçüncü gün de geride kalırken, havadan 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi.

İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ekipleri karadan müdahalede bulunurken, belediyeler ve vatandaşlar da ekiplere yardım etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen İnsansız Hava Araçları da bölgede keşif yapıp, Türkiye, İngiliz üsleri ve Rum kesiminden gelen hava yangın söndürme araçlarına bilgi aktardı.

İsrail’den destek geldi

İsrail’den iki yangın söndürme uçağı da yangına müdahale etmek üzere Larnaka üzerinden kuzeye geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, orman yangınlarının söndürülmesi için İsrail'in verdiği desteğe teşekkür ederek, "Kuzey Kıbrıs’taki yangının söndürülmesi için İsrail iki uçak gönderme kararı aldı. Teşekkür ediyoruz. 'İhtiyaç var mı?' diye sordular. Orman Bakanlığımıza ve ilgili arkadaşlarımıza sorup eğer ihtiyaç varsa kendilerine döneceğiz ama bu teklifleri için de çok teşekkür ediyorum." dedi.

Vatandaşlar yardıma çağrıldı

Ancak havanın kararmasıyla söndürme çalışmaları sadece karadan yürütülebildi. Havadan müdahale durunca alevler arttı, yangın Kantara sınırına ulaştı.

Tüm belediyeler vatandaşlara çağrıda bulundu; özellikle tanker, paletli dozere ihtiyaç olduğu belirtildi. İş aracı olanların yangın söndürme çalışmalarına destek vermesi istendi.

Felaketin boyutu büyüdü

Başbakan Ünal Üstel de basınçlı tankeri olanların bölgeye giderek çalışmalara katkıda bulunması için çağrısı yaptı. Üstel, yangında, insanüstü çaba gösteren ekiplerin uğraşlarına rağmen, havadan müdahalenin durmasıyla felaketin boyutu büyüdüğünü ifade etti.

Birlik olma zamanı

Bu arada birçok duyarlı işletme, restoran yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere yiyecek ve su takviyesi yaparken, Eczacılar Birliği tarafından bağışlanan ilaçlar Doğa Park ekipleri tarafından arazide ihtiyacı olan yangın mücadele ekiplerine dağıtıldı.