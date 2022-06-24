İkisi de cezaevinde

Suna ERDEN

Lefkoşa’da piyasaya sahte dolar sürülmesiyle ilgili tutuklanan Shukhrat Zikriyarov ve Khasan Mukhtarov dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ülkede turist vizesiyle bulunan zanlılar tutuklu yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.

Zikriyarov ve Mukhtarov’un 17 Haziran 2022 tarihinde 00.30 sıralarında Lefkoşa'da faaliyet bir casinoda 100’lük banknotlardan oluşan 400 sahte dolarla oyun fişi almaya çalıştıkları belirtildi.

Zanlıların tasarrufunda da 100’lük banknotlardan oluşan sahte 5 bin 100 dolar bulunduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların tasarrufunda 100’lük banknotlardan oluşan sahte 5 bin 100 dolar bulunduğunu söyledi.

Polis, söz konusu sahte paraların emare olarak alındığını, iki zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını ifade eden polis, bu süre içerisinde gerekli araştırmaları yaptıklarını dile getirdi.

Polis, zanlıların ülkede turist vizesi ile bulunduklarını, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminata bağlanmalarını talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.