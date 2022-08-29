Botokslar yarıda kaldı

Suna ERDEN

Girne’de faaliyet gösteren Ago Güzellik Merkezinde izinsiz botoks ve dolgu işlemleri yapan Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün ile işletmeci Barış Oral tutuklandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmaya detaylar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 27 Ağustos 2022 tarihinde Girne’de Şht. Orhan Durusoy Sokak adresinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Barış Oral'ın yaptığı Ago Güzellik Merkezi içerisinde zanlılar Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün'ün yetkili makamlardan izinsiz olarak botoks ve dudak dolgusu işlemleri gerçekleştirerek, Tabipler Birliği Yasasına aykırı harekette bulunduklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlılar Barış Oral, Ceylan Erdoğan ve Hivay Gülişan Öztürk’ün suçüstü, Şebnem Ağırgün’ün daha sonra tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlıların tasarruflarında gümrüğe beyan edilmeden KKTC'ye getirmiş oldukları muhtelif marka ve miktarda botoks ve dolgu malzemeleri, enjektör ve iğne uçları ele geçirdiklerini açıkladı. Polis memuru, ayrıca 48 bin 210 TL, bin 800 Euro, 450 sterlin ve 500 dolar nakit para da bulduklarını belirtti.

Polis zanlıların ifade verip yaklaşık 50 kişiye işlem yaptıkları beyanında bulunduğunu söyledi. Polis, bu kişilerden ifade temin edilmesi gerektiğini, alınan emarelerin inceleneceğini Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün'ün ülkeye 26 Ağustos tarihinde giriş yaptıklarının da tespit edildiğini ve bu bağlamda soruşturmanın sürdüğünü belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme haklarında soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.