Baf’tan almış

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen asayiş ve trafik operasyonunda aracında patlayıcı nitelikte mekanizma ve bıçak bulunan Süleyman Keten tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, süre talep edildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 27 Ağustos 2022 tarihinde, saat 23.15 sıralarında Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından asayiş ve trafik operasyonu yapıldığını belirtti.

Polis memuru, operasyon kapsamında Güney Kıbrıs’ta yaşayan zanlı Süleyman Keten’in kullanımındaki BAX 334 plakalı araçta yapılan kontrolde bir adet köpek eğitiminde kullanılan kapsül patlatma mekanizması ve patlatılan 10 adet canlı kapsül ile 16 santim uzunluğunda bıçak bulunduğunu açıkladı.

Polis, yapılan ileri soruşturma sonucunda zanlının 25 Ağustos 2022 tarihinde mekanizma ve kapsülleri Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada getirerek Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğinin tespit edildiğini ifade etti.

Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten polis, mekanizma ve kapsülleri Baf’tan köpeklerini eğitmek için 50 Euro’ya satın aldığını söylediğini anlattı.

Polis memuru, kapsül patlatma mekanizmasının ateşli silah olup olmadığına ve 10 adet canlı kapsülün patlayıcı madde olup olmadığıyla ilgili olarak balistik incelenme yapılacağını açıkladı.

Polis, ayrıca bölgede yaşanan patlama sesleriyle ilgili de araştırma yapılacağını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, "patlayıcı madde ithali, tasarrufu, taşıma” ve “kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.