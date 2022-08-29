Suç patlaması

Ömer KADİROĞLU

Polis ekiplerinin Girne ve Güzelyurt bölgelerinde önceki akşam 19.00’da başlayıp, dün sabahın erken saatlerine kadar devam eden denetimlerinde bin 924 araç kontrol edildi, 276 araç sürücüsüne ileri işlem uygulanırken, 29 araç trafikten men edildi.

Kontrollerde rapor edilen 276 sürücünün 198’i Girne’de, 78’i ise Güzelyurt’ta tespit edildi.

Denetimler sırasında ülkede kaçak olduğu tespit edilen 3 kişi ve trafikte çeşitli suçlardan 3 kişi tutuklanırken, aracında tecavüzi alet bulunduran bir kişiye yasal işlem yapıldı.

Denetimlerde aracının ön camlarında cam filmleri bulunan sürücüler uyarıldı, siyah filmler söktürüldü.

Girne’de bin 624 araç kontrol edildi

Girne’deki asayiş ve trafik kontrollerinde kıraathaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler denetlendi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam bin 624 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 198 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken çeşitli suçlardan dolayı 23 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca ikamet izinsiz olarak tespit edilen 3 kişi tutuklanırken, araçlarda yapılan kontroller sonucu aracında tecavüzi alet bulundurduğu tespit edilen bir araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.

Güzelyurt’ta 78 sürücüye işlem

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi.

Kontroller kapsamında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 300 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 78 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli trafik suçlarında dolayı 3 araç sürücüsü tutuklandı.

6 araç ise trafikten men edildi.