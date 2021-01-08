‘Biz yapmadık’

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de 2 ayrı inşaat alanından, 61 adet tahta kalıbı ve 400 adet kolon sıkma kelepçesi sirkat etmekle suçlanan Ekrem Artan, Ramazan Korkmaz ve Ali Ak tutuklandı. Zanlılar dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılırken, aleyhlerine getirilen suçlamaları kabul etmedi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlıların, 6 Ocak 2021 tarihinde, İskele’de, bir inşaat alanından, 16 bin TL değerinde, toplam 61 adet tahta kalıplarını sirkat ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların k tahta kalıplarını Ekrem Artan’ın, van aracı ile bölgeden aldıklarını belirtti. Polis, yapılan soruşturma neticesinde, zanlıların, geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde, başka bir inşaat alanından, 400 adet kolon sıkma kelepçesi sirkat ettiklerinin de belirlendiğini aktardı.

Çalınan kolon sıkma kelepçelerinin 159 tanesinin Ali Ak’ın ikametgahında ele geçirildiğini aktaran polis, soruşturmanın sürdüğünü ifade etti ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların, birer gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.