Vatandaşlar yeniden odun sobasına yöneldi

Ömer KADİROĞLU

Elektrik ücretlerinin pahalı olması nedeniyle, odun sobasına yönelen vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde yaşayan dar gelirli aileler, elektrik faturalarını karşılayamaz hale geldiklerini belirterek “Mecburiyetten odun sobasına döndük” diyor.

Geçmiş yıllarda çevre kirliliği yarattığı için odun sobalarının ithaline yasaklama gelmişti. Ancak, elektrikle ısınmanın pahalıya mal olduğu gerçeği karşısında bu kararın uygulanamaz olduğu anlaşıldığı için, ithalat yasağı görmezden gelindi. Vatandaşlar, odunla ısınmanın; elektrikle ısınma maliyetinin yarısından daha az olduğunu belirtiyor.

Ne dediler?..

Yıldız Şanverdi

“Soğuk havalarda klima veya elektrikli sobalar yerine odun sobası ile ısınıyoruz. Çünkü elektrik fiyatları ödenecek gibi değil. Bir de klima kullanırsak faturaları ödeyemeyiz. Salgın nedeniyle bütçemiz sarsıldı, üstüne devlet yeni yılla birlikte birçok şeye zam yaptı. Piyasada temel tüketim maddeleri ateş pahası oldu. Üstüne bir de yüksek ısınma maliyetini karşılayamayız. Bu nedenle odun sobasını kurduk ve bundan sonra da her kış bunu kullanacağız. Bir ton odunu 800 liraya alıyoruz ve uzun süre onla idare ediyoruz.”

Cemil Uçar

“Kış aylarında odun sobası ile ısınıyoruz. Odun sobasıyla ısınmak elektrikle çalışan aletlere göre daha ucuz. Bu nedenle odun sobasını tercih ediyoruz. Bir ton oduna 700-800 civarı bir para ödüyoruz.

Surlariçi’nde evler müstakil olduğu için odun sobası kurulabiliyor. Ancak apartmanda yaşayanlar eminim ısınmak için büyük harcama yapmak zorunda kalıyor. Tabi ki içerisinde bulunduğumuz durumda kazanılan paranın tümü mutfak masrafına gittiği için sıkıntılı günler geçiriyoruz.”

Feride İlknur Çamır

“Uzun yıllar klima veya elektrikli sobayla ısındık. Ancak 21 yıl sonra ilk kez bu yıl odun sobası kurduk. Pandemi döneminde bütçemiz oldukça sarsıldı; mutfak masraflarını dahi karşılamakta güçlük çekiyoruz. Zaten devlet harçları dahil birçok şey zamlandı, bunların üstüne ısınmak için ayrı bir ek bütçe oluşturamayız. Daha ekonomik olduğu için odun sobası kullanmaya başladık. Ayrıca soba klimadan daha sağlıklı… Bir ton odun alıyoruz, uzun süre bizi idare ediyor.”

Mehmet Çamır

“Bu yıl odun sobası kurduk, artık klima veya elektrikli soba kullanmayacağız. Hayatımızı idame ettirmekte zorlanıyoruz, bir de yüksek elektrik faturaları ödeyemeyiz. Geçtiğimiz yıla kadar elektrikli soba veya tüp gaz ile ısınıyorduk. 7 günde bir tüp almak zorunda kalıyorduk. Şimdi 10 kiloluk ev tipi tüp gaz 19 lira oldu. Artık maliyeti karşılayamaz duruma geldik ve tamamen odun sobasına yöneldik. Odun için iznimi alıp kendim kesiyorum veya belediyenin çalışma yaptığı yerlerde çıkan odunları topluyorum. Böylelikle odun maliyetinden de kurtuluyorum.”

Kazım Avcı

“Soğuk havalarda klima ile ısınıyoruz. Elektrikle ısınmak pahalı da olsa buna mecburuz. Çünkü odun sobası veya tüp gaz ile ısınmak da artık çözüm değil. Çünkü hem odun hem de tüp gaz fiyatları yükseldi. Elektrikle hemen hemen aynı maliyete denk geldiği için klima ile ısınmayı tercih ediyoruz.”

Abdurrahman Ezer

“Soğuk havalarda ısınmak için elektrikli soba kullanıyoruz. Odun sobası kullananlar var ancak biz fazla uğraş gerektirmediği için elektrikli soba tercih ediyoruz. Elektrikli sobayla ısınmak maliyet yönünden daha pahalı ancak evde çok durmuyoruz ve geldiğimiz zaman da uzun süre açık tutmuyoruz. Böylelikle tasarruf edebiliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021, 11:17