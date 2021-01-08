Soruşturma bitmedi

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde gece yarısı Monaf Alhakim’in önünü kesip ciddi şekilde darp ettikten sonra para ve cep telefonunu çalan, ayrıca aracının aksamlarını kırarak zarar veren Muhannad Yazeed Elayan Elfauri, Feras Nourddın Sassı Jaluta, Abubaker Mohammed Elsaeıtí, Abdulhamıd Mustafa Almetsho ve Abdulhamıd Mohedın Abdulrazag Arıft hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, Muhannad Yazeed Elayan Elfauri, Feras Nourddın Sassı Jaluta, Abubaker Mohammed Elsaeıtí, Abdulhamıd Mustafa Almetsho ve Abdulhamıd Mohedın Abdulrazag Arıft’ın 1 Ocak 2021 tarihinde saat 00.30 sıralarında Ortaköy'de faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde Monaf Alhakim’i ciddi bir şekilde darp ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların darp suçunun ardından Alhakim’in aracının ön ve arka lambalarını, bagaj kısmı ve her iki dikiz aynasını kırdıklarını belirtti.

Polis, zanlıların daha sonra Alhakim’in cebindeki 150 lira ile cep telefonunu zorla aldıklarını açıkladı.

Polis, olayla ilgili ilk etapta Muhannad Elfauri, Feras Jaluta ve Abubaker Elsaeiti’nin tespit edilerek yakalandığını, Abdulhamid Almetsho ve Abdulhamid Abdulrazag’ın da bir gün sonra gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, bölgedeki kamera görüntülerinin incelenmesinin sürdüğünü belirterek, zanlıların 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, haklarında soygun ve darp suçlarından soruşturma yürütülen zanlılar hakkındaki tutukluluk süresini 6 gün daha uzattı.