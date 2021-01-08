Alkolün etkisi

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de ailevi nedenlerden dolayı çıkan tartışma sonrası kendini yatak odasına kilitleyip, gelişi güzel ateş açan ve saatlerce süren ikna çabalarına rağmen uzun süre dışarı çıkmayan Mustafa Türkkal’ın akıl sağlığının yerinde olduğu açıklandı.

Gece başlayıp sabaha kadar süren ikna çabalarının ardından polise teslim olan Türkkal’ın Barış Ruh ve Sinir Hastanesinde kontrolden geçirildiği, akıl hastası olmadığı ve cezai ehliyeti bulunduğu belirlendi. Olay esnasında alkollü olduğu açıklanan zanlıdan test için kan örneği alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan zanlı dün yargılanacağı davalardan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlı Türkkal'ın 5 Ocak 2021 tarihinde saat 18.00 sıralarında Alayköy'de alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada ailevi problemlerden dolayı kendisini yatak odasına kilitleyip kayıtlı av tüfeği ile yatak odasının kapısına ve duvarlarına 5 el ateş ettiğini söyledi.

Polis, zanlının ertesi gün sabah 07.05' te kapıyı açıp polise teslim olduğunu ifade etti.

Polis memuru, zanlının tutuklanmasının ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadığına, alkol testi için kan örneği alındığını ayrıca Covid-19 testi yapıldığını belirtti.

Polis, zanlının daha sonra Barış Ruh ve Sinir Hastanesine götürüldüğünü, iki doktor tarafından yapılan muayenesinde akıl hastası olmadığı ve cezai ehliyeti bulunduğunun öğrenildiğini aktardı.

Polis zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.