İkisi de cezaevinde

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Gideon Jeffrey Uwadiale’nin evini basıp darp ve soygun suçu işleyen Godwin Obediah Agbedi ve Andrew Osemudiamen Okhiria hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan Agbedi’nin 30 Eylül 2019, zanlı Okhiria’nın ise 30 Eylül 2020 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğü belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, soygun ve darp olayının 22 Aralık 2020 tarihinde Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde bulunan bir apartmanda meydana geldiğini söyledi.

Polis, Godwin Obediah Agbedi ve Andrew Osemudiamen Okhiria’nın kendilerine borcu olduğu gerekçesiyle Gideon Jeffrey Uwadiale’nin evine izinsiz girdiğini söyledi.

Polis, zanlıların Uwadiale’yi darp ettiklerini, çantasını, tıraş makinesini, bazı şahsi eşyalarını, 5 bin TL parasını, iPhone 6 S Plus marka cep telefonunu ve laptopunu zor kullanarak alarak soygun suçunu işlediklerini anlattı.

Polis, şikâyet üzerine ilk etapta Godwin Obediah Agbedi’nin tutuklandığını, ardından Andrew Osemudiamen Okhiria’nın gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, çalınan para ve eşyaların bulunduğunu ve yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Polis, ayrıca yapılan soruşturma kapsamında zanlı Godwin Obediah Agbedi’nin 30 Eylül 2019, zanlı Andrew Osemudiamen Okhiria’nın ise 30 Eylül 2020 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüklerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, aktarılan olgular ışığında zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıları yargılanmak üzere 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.