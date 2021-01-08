Melis GÜNEL

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, erken seçim olasılığının zayıf olduğunu söyledi. “Öyle bir hava yok” ifadesini kullanan Amcaoğlu, “Seçim gelip kapıya dayanırsa gereğini yaparız” dedi.

Amcaoğlu dün tv2020’de Güne Merhaba programına konuk oldu. Bakan Amcaoğlu, son günlerde sıkça konuşulan erken seçim söylemlerine değindi. Amcaoğlu, erken seçim havası olmadığını ancak gerektiği takdirde üstlerine düşeni yapacaklarını ifade etti. Amcaoğlu, hükümetlerin 5 yıllık süreyi doldurmadan bittiğini dile getirerek, “Hep 5 yıldan daha kısa sürede sandık yolu görülmedi mi?” sorusunu yöneltti. Olgun Amcaoğlu, “Bakanlık olarak yol haritası belirlerken, hem turizmin hem de eğitimin devlet politikası olması gerektiğine inanlardanım” dedi.

Halk didişmemizi istemiyor

Milletvekillerine çağrıda bulunan Bakan Amcaoğlu, “Bizi seçen vatandaşlar, birbirimizle dalaşmamızı izlemek için değil paylaşımda bulunarak kolektif çalışmalar yapmamızı bekliyor” şeklinde konuştu.

Bakan Olgun Amcaoğlu siyasetin içinde bulunduğu durumu da bu sözlerle aktardı: “Biz şuan reel sektördeki sorunları tartışacağımıza, eğitimdeki sorunları nasıl çözeceğimizi konuşacağımıza biz hala Meclis çatısı altında birbirimizin etinden et koparıyoruz.”

UBP birlik olmalı

Meclis Başkan adayı olan ancak 26 ret oyuyla seçilemeyen Resmiye Canaltay’la ilgili yaşanan süreci de değerlendiren Bakan Amcaoğlu, UBP’nin birlik olmayı başarabilmesi halinde bunların yaşanmayacağını söyledi. Amcaoğlu, UBP’ye yapılan eleştirilerin temel nedeninin bu olduğunu savundu. “Kendi içimizdeki sıkıntıları kendi içimizde çözemezsek” diyerek ‘kol kırılır yen içinde kalır’ benzetmesi yaptı.

Ekonomik tedbirler alınmalı

Bakan Amcaoğlu, ülkenin ekonomik durumunu değerlendirdi. Olgun Amcaoğlu, gerekli tedbirler alınmazsa işsizlik sayısının artacağını, Sosyal Sigortalar Kurumun gelir düşüklüğünden dolayı borçlanacağını ve 42 bin emeklinin ödenemeyeceğini ifade etti.

Bakan Amcaoğlu, devletin mali gelirleri düştüğü için borçlanmanın artacağına ve yaşanacak daralmanın aşılamaz bir duvara dönüşeceğine dair uyarıda bulundu. Bu sıkıntıları aşabilmenin çözüm yollarını da paylaşan Bakan Amcaoğlu “Aktörel denge ayakta tutulmalı, işsizlik rakamları aşağıya çekilmeli, yükseköğretimin önü açılmalı, eğitim yüz yüze modeline geri getirilmeli, turizm ayağa kaldırılmalı, aşılama başlamalı ve öğrenciler getirilmeli” dedi.