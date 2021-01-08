23 ay sonra ortaya çıktı

Suna ERDEN

Lefkoşa'da faaliyet gösteren Çangar Motors isimli iş yerinde çalışan Ruslan Yuldashev ve Hidayet Duran, 23 ay sonra hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. Zanlıların bir müşteriden aldıkları bin 500 Euro’yu iş yerine vermeyip çaldıkları öne sürüldü.

Hırsızlık olayının 2019 yılı Mart ayı içerisinde meydana geldiği, zanlıların ise yeni yapılan şikâyet üzerine 6 Ocak 2021 tarihinde tutuklandıkları belirtildi.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Çangar Motors isimli iş yerinde çalışan Ruslan Yuldashev ve Hidayet Duran’ın 2019 yılı Mart ayı içerisinde O.D.' den ait SA 579 plakalı aracın lastik değişimi ve tamiratı için aldıkları bin 500 Euro parayı işyerine vermeyerek çaldıklarını söyledi. Polis, yapılan şikâyet üzerine zanlıların 6 Ocak 2021 tarihinde tutuklandıklarını ve aleyhlerinde soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Zanlıların gönüllü ifade verdiğini, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, ilk etapta bir gün süreyle tutukluluk talep etti.

Mahkeme haklarında hırsızlık suçlamasıyla soruşturma yürütülen zanlılar hakkında talep edilen tutukluluk süresini onayladı.