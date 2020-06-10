"Bu fotoğraf karneniz"

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, sınır kapılarından geçip çalışmak için Güney’e giden ve 1 Temmuz’a kadar ülkeye geri dönemeyecek işçilerin dramı hakkında sosyal medya hesabından yorumda bulundu.

İşçilerin Güney’e geçerken bir de fotoğrafını paylaşan Erhürman’ın eleştirileri şöyle:

“Ülkenin kapalı kaldığı dönemlerde devlet onlara bir kuruş destek vermiyor. Ortada bir rapor yokken 8'inde işlerine dönebilecekleri söyleniyor ama sonrasında da bunun için gerekli olan rapor Cumhurbaşkanlığı'na sunulmuyor. "Bilim kurulları"nın görüşünü bekliyorlar. Uygun görülmedi deniyor. Toplantıda bulunan iki üye yalanlıyor, Bakanlık yanıt vermiyor, sonuç değişmiyor. Sağlık Bakanı Meclis'te Cumhurbaşkanı'na kitapçık sunacağız diyor, dün Cumhurbaşkanı kendisine iki buçuk sayfalık bir rapor geldiğini bunu ciddi bulmadığını açıklıyor. Ve güneyde çalışan yüzlerce işçi işlerine gidemezken dün az sayıda işçi işini kaybetmemek için kapılar açılana kadar geri dönmemek kaydıyla güneye geçiyor. Geride bu fotoğraf kalıyor. Bu süreçteki yönetim becerisinin karnesi olarak...