Brüksel’de Kıbrıs zirvesi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı, Milletvekili Doğuş Derya, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili, Dış İlişkiler Komisyonu İnsan Hakları Koordinatörü ve Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor ile Brüksel’deki ofisinde görüştü.

Açıklamaya göre Derya’ya görüşmede CTP Kadın Örgütü Dış İlişkiler Sekreteri Simge Okburan eşlik etti. Amor ile yaptığı görüşmede Derya, Kıbrıs Sorununun çözümsüzlüğünün yarattığı ekonomik, sosyal ve siyasal sonuçlara değindi. Eurozone dışında kalan ve AB müktesebatının askıya alınmış olduğu Kuzey Kıbrıs’ta Türk Lirası kullanmanın yarattığı enflasyonist etkilerin tüm sektörleri derinden etkilediğini söyleyen Derya, Avrupa Birliği’nin iki toplum arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkileri artırmak için atabileceği adımlardan bahsetti.

