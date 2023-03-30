Dayanışma duygusu öldürüldü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda, maaş kesintileriyle ilgili yasa hakkında "Kargaşanın içerisinde ortaya çıkmış bir yasa” ifadelerini kullandı. Öngörülen kaynağın yarısının, Merkez Bankası’ndan gelen kâr payından oluştuğunu belirten Erhürman, geriye kalan 500 milyon TL’nin de toplanıp toplanamayacağının bilinmediğini kaydetti.

Erhürman, yapılanlarla ek kaynak yaratılmadığını, olan kaynağın da tehlikeye atıldığını savundu.

Sadece okulların geliştirilmesi ve yeni okul yapılması için 2 milyar TL’ye ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Erhürman, haziran ayında bir milletvekili için yapılacak ara seçim yerine erken genel seçim çağrısı da yaptı.

Dünyadaki tüm ciddi hükümetlerin, bankalarla ilgili konuşacağında “32 kez yutkunduğunu” vurgulayan Erhürman, bankalar konusundaki endişenin, çok ciddi finansal sıkıntılar yaratabileceğini kaydetti.

Bankalar konusundaki düzenlemenin 50 milyon TL kazandıracağına dikkat çeken Erhürman, “Attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değdi mi?” diye sordu.

Bütün dünyada ciddiyetin en çok bu konuda sergilendiğinin altını çizen Erhürman, "hükümet denilen yapının" söz konusu durumla ilgili anlatacak bir şeyinin olmadığını çünkü birşey bilmediğini söyledi. Maaş kesintisi olarak bilinen yasayı, “Kargaşanın içerisinde ortaya çıkmış bir yasa” olarak niteleyen Erhürman, “O gün çıkan yasa gücünde kararnameyle bugün çıkan yasa arasında dağlar kadar fark var” dedi.