Güven yok!

Halkın Partisi (HP), Girne açık pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Açıklamaya göre, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Genel Sekreter Ahmet Tokatlıoğlu, Sine-i Millet Komisyonu Başkanı Çağın Çağatay, Örgütlenme Sorumlusu Cengiz Karataş ve bazı Girne İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Girne açık pazarında vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların maaş kesintileriyle ilgili tepkisini gözlemlediğini belirten Özersay, “Çok açık söylüyorum kimse parasını bu hükümete emanet etmek istemiyor” dedi.

