Dayanışma ruhu 

Lefkoşa Türk Maarif Koleji (TMK) öğrencilerinin kurduğu İyilik ve Dayanışma Kulübü, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Vakıflar İdaresi iş birliğinde düzenlenen “İyilikte Yarışalım” proje yarışmasına “Elden Ele, El Ele” projesiyle katılıyor.

Verilen bilgiye göre, idareci, öğretmen ve öğrenciler, okulda ve toplumda “iyilik” konusunda farkındalık kazandırmak, “iyilik ve dayanışma ruhunu” yaymak amacıyla etkinlikler düzenliyor.

Öğrencilerin stantlar kurarak satışını yaptığı birçok ürünün sergilendiği kermesten, rozet takma etkinliğinden ve sponsorlardan sağlanan gelirler, çeşitli kurumlara bağışlandı.

Okulda düzenlenen ve öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin büyük bir duyarlılık gösterdiği belirtilen kitap ve gıda bağışı kampanyalarında toplananlar, ihtiyaçlı kişilere ulaştırıldı.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023, 10:07