Süreç zorlu

İbrahim DİRAN

Menşei korumalı ürün (PDO) mühürlü hellim üretimi için imalathanelerin yanında, hayvan hastalıkları ve hayvan yetiştiriciliği alanlarında da bazı şartlar yerine getirilmesi gerekiyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı ve Hellim Koordinasyon Kurulu üyesi Emirali Deveci, Gülgün Süt Ürünleri imalathanesine PDO sertifikası verilmesi ve hellimin Avrupa ülkelerine pazarlanabilmesi sürecinde gelinen aşamayla ilgili TAK’a açıklama yaptı.

Hellim ürünü Avrupa Birliği tarafından menşei korumalı ürün olarak tescil edildikten sonra, Kuzey Kıbrıs’tan Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında AB’ye hellim ihraç edilebilmesi için imalathane, hayvan hastalıkları ve hayvan bakımı konusunda yerine getirilmesi gereken koşullar bulunuyor.

"Gülgün Süt Ürünleri’nin 2 çalışma daha var"

Deveci, Gülgün Süt Ürünleri’nin tabii olduğu denetimin, imalathane standartlarıyla ilgili olduğunu, PDO sertifikalı ürün üretip ihraç edebilmek için tamamlanması gereken iki çalışmanın daha bulunduğuna dikkat çekti. Deveci bu çalışmaları 10 yıl önce başlattıklarını ifade etti.

- "Hayvan işletmelerini hastalıklardan ari bir duruma getirmek..."

Bir çalışmanın, hayvan işletmelerini hastalıklardan ari bir duruma getirmek olduğunu kaydeden Deveci, bu çalışmayı 2023’ün sonunda tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. Deveci “Bu sürecin en önemli adımı, hayvan işletmelerini hastalıklardan ari bir duruma getirmektir” dedi.

Hayvan işletmelerini hastalıklardan ari yapmak için 2015’den beri Avrupa Birliği kurumları ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Deveci, 2017’de yüzde 1.5 olan hastalık oranının bugün yüzde 0,11’e (binde bire) düştüğünü kaydetti. Deveci, “Hastalıklardan ari işletmeler konusunda çok ciddi bir yere geldik” dedi.

Deveci, hayvan işletmelerinde hastalık oranını 2023’de sıfıra indirmeyi hedeflediklerini, işletmeler hastalıklardan ari duruma gelmeden Avrupa Birliği ülkelerine hellim ihracatında sorun yaşanacağını kaydetti.

Diğer bir ayağın da hayvan bakımı ile ilgili olduğunu belirten Deveci, 11 hayvan işletmesinin istenilen koşulları yerine getirdiğini, amaçlarının bu sayıyı arttırmak olduğunu söyledi.

Deveci, bu bölümde hayvanlara yedirilen yem, yatırıldığı yer ve verilen ilaçlar gibi koşulların incelendiğini, işletmelerin denetiminin yine (KKTC’de denetimleri yapmakla görevlendirilen bağımsız kuruluş) Bureau Veritas tarafından denetleneceğini kaydetti.



Hedef kilosu 8 Euro bandında pazar bulunması...

Emirali Deveci, PDO sertifikalı ürüne (tüccara satış fiyatı olarak) kilosu 8 Euro bandında pazar bulmayı hedeflediklerini, bunun iyi bir rakam olduğunu, bugün Arap ülkelerine 5-6 Dolar (4.5- 5.5 Euro) bandında hellim satıldığını söyledi.



İki imalatçının daha başvurusu var...

Deveci, iki süt ürünü imalatçının daha Bureau Veritas’a denetleme için başvurusunun bulunduğunu da kaydetti.