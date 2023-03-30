Fesli ve yastıklı eylem

Gözde Süreç SARI

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS) dün Cumhurbaşkanlığı önünde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Londra ziyaretini protesto etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, eylemde yaptığı açıklamada, depreme hazırlık amacıyla kaynak yaratılmaya ve maaşlardan kesinti yapılmaya çalışılan bir dönemde Cumhurbaşkanının tasarruf yapmak yerine “sürekli yurt dışına geziler düzenlemesini” eleştirdi.

Eyleme, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Başkanı Mustafa Baybora ve Genel Sekreter Burak Maviş de katılarak destek verdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı “şehir şehir gezdiğinden ötürü "fahri Evliya Çelebi" unvanına layık gördüklerini” söyleyerek, Cumhurbaşkanlığına verilmek üzere "fes ve yastık" takdim etmeye geldiklerini dile getirdi.

Bengihan, dünkü eyleme KTÖS’ün de katılarak destek verdiğini belirtti.

Bengihan, Cumhurbaşkanlığının akaryakıt giderleri ve örtülü ödenek miktarını eleştirdi.

Bengihan, beraberinde getirdiği kabağı ve Evliya Çelebi ile özdeşleşen fes ile yastığı Cumhurbaşkanlığı’na vereceğini belirtti.

