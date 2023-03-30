Bakan ve başkanların ‘örnek’ dayanışması

Ömer KADİROĞLU

Depreme dayanıklı olmadığı için boşaltılan Geçitkale’deki Cumhuriyet Lisesi’nin öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Yeniceköy’de eski polis okuluna taşındı.

Okulun kısa sürede tamir edilip kullanılır hale gelmesi için Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Mesarya Belediyesi, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, müdür, öğretmenler ve okul aile birliğiyle dayanışma içinde hareket ederek önemli bir soruna çözüm getirmesi büyük bir memnuniyet yarattı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu dün eğitime başlayan okulu ziyaret ederek öğrencilere hitaben bir konuşma yaptı. “Sizlerle günler sonra birlikte olmanın heyecanı içerisindeyim” diyen Çavuşoğlu, yeni okulda güzel bir ortamın oluştuğunu söyledi. Çavuşoğlu, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, Mesarya Belediyesi ve Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ile bir anlaşma yapılarak, okulun tadilatının yapıldığını ifade etti.

Ara sınavlar yapılmayacak

Öğrencilerin eğitim kayıplarının farkında olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, bu çerçevede Namık Kemal Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi’nde ara sınavları yapmama kararı aldıklarını kaydetti. Sınav döneminin eğitim kayıplarını önleyebilmek için kullanılacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, öğretmenlerin özverisine karşılık öğrencilerin de çok çalışmasını istedi. Çavuşoğlu, öğrencilerin bu yıl tek sınavla sınıfı geçeceğini dile getirdi.

Karavezirler: Polis okulu meslek lisesi olacak

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler de Diyalog’a yaptığı açıklamada Yeniceköy Polis Okulunun kullanılır hale gelebilmesi için hızlıca çevre temizliği ile 20 gün önce işe başladıklarını söyledi. Karavezirler, üç belediye başkanı ve Milli Eğitim Bakanı ile okulda incelemeler yaparak binaların tadilatlarına başladıklarını söyledi. Eski polis okulunun Değirmenlik Akıncılar Belediyesi sınırları içerisinde olduğunu belirten Karavezirler, Cumhuriyet Lisesi’nin her ne kadar Geçitkale Serdarlı Belediyesi sınırları içerisinde olsa da ülkenin bir okulu olduğu için yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı.

Kasım: İyi bir ortam hazırlandı

Geçitkale Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım da yaklaşık bir haftadır Yeniceköy Polis Okulunda binaların tadilatları, çevre temizliği ve tuvaletlerin yenilenmesi çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Çocukların iyi bir eğitim alabilecekleri ortamın hazırlandığını söyleyen Kasım, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, Mesarya Belediyesi ve Eğitim Bakanlığı çalışanlarına teşekkür etti. Yeni okulun çocuklara hayırlı olmasını dileyen Kasım Cumhuriyet Lisesi’nin yeniden hayat bulması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Şu anda polis okulunun klimalarının eksik olduğunu ve siparişlerinin verilerek, masrafının üç belediye tarafından karşılanacağını kaydetti.

Billuroğlu: Hedef kendi okulumuza dönmek

Cumhuriyet Lisesi Okul Müdürü Ahmet Billuroğlu da eğitimde kaygıların yaşandığı günlerden geçildiğini ve bu süreçte Cumhuriyet Lisesi’nde eğitimin bir süre çadırda sürdürüldüğünü söyledi.

Yeniceköy Polis Okulu’nun hızlıca tadilatının tamamlandığını ve eğitim vermeye başladığını ifade eden Billuroğlu, önümüzdeki eğitim yılında Cumhuriyet Lisesi’ne geri dönmeyi umut ettiklerini belirtti.

Billuroğlu, Yeniceköy’de eğitimin başlaması nedeniyle hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin mutlu olduğunu kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023, 10:06