Ülke ekonomisi iyi değil

Avrupa Birliği’nin (AB) kamuoyu araştırmalarından sorumlu kurumu Eurobarometre'nin araştırma sonuçlarına göre, Kıbrıs Türk toplumunun yüzde 67’si genel durumu kötü buluyor. En önemli sorunun ‘ekonomik durum’ olduğunu belirten vatandaşların oranı yüzde 61 iken, şikayetlerin başında fiyatların yükselmesi, enflasyon ve hayat pahalılığı ile işsizlik geliyor.

16 Ocak -29 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Standart Eurobarometer 98 araştırma sonuçları yayımlandı.

27 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ve 5 aday ülke (Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye) ile İngiltere, Bosna Hersek, İzlanda, Norveç, İsviçre, Kıbrıs Türk toplumu, Moldovya ve Kosova kara bölgesini içeren araştırma, 15 yaş ve üzeri 502 kişilik bir örneklem grubuyla yüz yüze yapıldı.

Kıbrıs Türk toplumu için saha çalışması ve raporlama, yüklenici Kantar Public şirketi adına, Lipa Consultancy tarafından yürütüldü.

Genel durum kötü

Ankete katılanların 3’te 2’si (yüzde 67), Kıbrıs Türk toplumundaki genel durumu “kötü” diye ifade etti.

“İşler kötü yönde ilerliyor” diyenlerin oranı ise yüzde 73. (AB27’de yüzde 61).

Ayrıca, bunu cevaplayanların yüzde 22’si son 12 aylık dönemde ay sonu faturalarını ödemekte “çoğu zaman” güçlük çektiğini ifade etti. Bu konudaki Avrupa Birliği ortalaması yüzde 9.

“Ukrayna’daki savaş Kıbrıs Türk toplumuna yönelik çok ciddi ekonomik sonuçlar doğurdu” ifadesine “katılıyorum” cevabı verenlerin oranı 86 oldu. AB27 için aynı orana ulaşıldı.

‘İnsan hakları’ ilk sırada yer aldı

“Avrupa Birliği’ni hangi değerler en iyi şekilde temsil eder” ifadesine verilen cevaplarda “insan hakları” (yüzde 35) ilk sırada yer aldı. Bunu, “insan hayatına saygı” (yüzde 28), “demokrasi” (yüzde 25) izledi.

Kıbrıs Türk toplumunun yarısı, (yüzde 50’si) “Avrupa Birliği mevzuatının tam olarak Kıbrıs Türk toplumuna uygulanmasının” “iyi bir şey” olduğuna inandığını ifade etti.

Bu soruya paralel, her alan ve kesim dikkate alındığında AB mevzuatının tam olarak uygulanmasının Kıbrıs Türk toplumuna yarar sağlayıp sağlamayacağı konusunda yöneltilen ikinci bir soruda ise yüzde 70 (+22 puan) ile ‘yarar sağlayacağını’ düşünen bir kesim olduğu belirlendi.

Medyaya güven yok

İnsanların “Avrupa meseleleri hakkında ne düzeyde haberdar oldukları ve bilgilendirildikleri” de araştırıldı.

Buna göre, “oldukça iyi haberdar olma” düzeyi Kıbrıs Türk toplumu için yüzde 52 iken, AB27 için bu oran yüzde 35 oldu.

Araştırmada Kıbrıs Türk toplumundaki medya takip ve medyaya duyulan güven konusundaki eğilimler de sorgulandı.

Medya ile ilişkin toplumda ciddi bir güvensizliğin olduğu, gerçeği saptıran veya yanlış bilgi içeren haberlerin demokrasi zedelediğini düşünenlerin oranıysa yüzde 94 olarak belirlendi.

Medyaya duyulan güven ile ilgili “Kıbrıs Türk toplumu medyası güvenilir bilgi sunar” ifadesine verilen cevaplar yüzde 47 ile “evet, kesinlikle, evet bir nebze”, yüzde 52 ile, “hayır, pek değil” ve “hayır, hiç” oldu. Bu bağlamda raporda toplumun yarısından fazlasının Kıbrıs Türk medyasını güvenilir bulmadığı ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023, 10:06