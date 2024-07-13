Soruşturma sürüyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik Şube ekipleri tarafından Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Ulukışla kavşağında, bir kilo uyuşturucu maddeyle yakalanan Ngene Ongekachukwu Anthony, dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mesele kapsamında önceden tutuklanan Jamshad Bahadır’ın uyuşturucu maddeyle alakası olmadığı tespit edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 8 Temmuz 2024 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Ulukışla kavşağında, şüpheli olarak görülen zanlı Ngene Ongekachukwu Anthony’nin sırt çantası içerisinde, naylon poşetlerde, toplamda bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu anımsattı.

Polis, zanlı Anthony’nin, konu uyuşturucu maddeleri yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne 7 Temmuz’da geçerek aldığını ve yine yasa dışı yollardan KKTC’ye geri döndüğünü tespit ettiklerini hatırlattı.

Polis, soruşturmanın sürdüğünü ve beklenen analiz sonuçlarının olduğunu bildirerek mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

