3 gün hücrede

Bankaya ipotekli aracın izin evraklarındaki tarihi değiştirerek, giriş-çıkış yapmasını sağlayan gümrük komisyoncusu Tunahan Yıldırımlar tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlı hakkındaki olguları aktardı.

Polis memuru, zanlının 2 Temmuz 2024 tarihinde, A.U.'dan, yurtdışı taşımacılığı yapmak amacı ile kiraladığı ve bir bankada rehin bulunan ND 249 plakalı TIR çekici aracın KKTC'den çıkışını sağlamak için banka tarafından KKTC Motorlu Araçlar Dairesi Müdürlüğü'ne yazılan izin belgesi üzerindeki geçerlilik tarihlerinin olduğu kısımda değişiklik yaparak, izin süresini uzatıp konu evrakı sahteledikten sonra, çekici aracın şoförlüğünü yapmakta olan N.Ç'ye vererek , Girne Limanından KKTC dışına çıkış ve giriş yapmasını sağladığını söyledi.

Polis memuru, zanlının tutuklandığını, suç unsuru sahte evrakın emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini söyledi.

Polis, alınması gereken ifadeler ve aranmakta olan emareler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

