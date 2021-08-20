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Bu krizde iyi para

Girne’de 5 ay önce çalınan Rottweiler cinsi yavru köpeği bulana 10 bin dolar ödül verilecek 

Bu krizde iyi para
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Girne’de aylar önce çalınan Rottweiler cinsi yavru köpeği bulana veya hırsızı ihbar edene 10 bin dolar ödül verilecek. 
Köpeğin sahibi Abdullah B. Diyalog’a yaptığı açıklamada köpeğin 5 ay önce Girne’de bir marketin önünden çalındığını söyledi. Konunun  poliste olduğunu, bu nedenle daha önce ilan vermediklerini ifade eden Abdullah B., şunları ifade etti:
Köpeğimiz aylar önce Girne’de bir marketin önünden çalındı. Çalan şahıs marketin kamera görüntülerine takıldı. Konu polise bildirildi. Polis elinden geleni yaptı ancak çalan şahıs bulunamadı. Bu nedenle ilan verdik. Hırsızı gören veya bilen birisi varsa polise veya ihbar numarasına haber versin. Köpeğimi bulana 10 bin dolar ödül vereceğim. Gören veya bilenler bana 0539 105 02 16 nolu telefondan ulaşabilirler. 

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