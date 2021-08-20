İki kişilik ekip

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşanan olayda cezaevinde bulunan bir şahsın serbest kalmasını sağlayacağına ve ihraç edilmesini engelleyeceğine dair vaat vererek, bir şahsı 15 bin lira dolandıran Veysal Aydın’ın suç ortağı da yakalandı. Aydın’la birlikte dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen Suat Bozay tespit edilerek, gözaltına alındı.

Zanlı dün sahtekârlıkla para temini suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 28 Haziran 2021 tarihinde yaşanan olayda zanlı Veysal Aydın’ın kendisini Veysal Mirza olarak tanıttığını, cezaevinde bulunan Assad Jahangri'nin serbest kalmasını sağlayacağına ve ihraç edilmesini engelleyeceğine dair vaat vererek, Tahir Naveed'den 15 bin lira aldığını belirtti. Polis, Aydın’ın Suat Bozay ile birlikte hareket ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, olayın 5 Ağustos 2021 tarihinde bildirildiğini, Veysal Aydın’ın 11 Ağustos 2021 tarihinde Gönyeli'de tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis memuru, Veysal Aydın’ın soruşturmanın ardından teminatla serbest bırakıldığını anımsattı.

Teminata bağlandı

Suçla bağlantılı aranan ve önceki gün tespit edilen Suat Bozay hakkındaki soruşturmanın da tamamlandığını kaydeden polis, davasında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, ikişer kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.