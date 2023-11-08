‘Bu oyunu oynamadım’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fide Kürşat, Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'u Super Mario'ya benzetti.

Kürşat’a yanıt veren Bakan Oğuz ise Süper Mario’yu bilmediğini, bu oyunu oynamadığını söyledi.

Oğuz, “Ömür boyu bu koltuklarda kalacak değiliz, siyasi hırsım yok” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim gündemiyle dün Zorlu Töre başkanlığında saat 12.10’da toplandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat, “İçişleri Bakanı Dursun Oğuz Nereye Koşuyor?” konulu güncel konuşma yaptı.

Fide Kürşat, küçük ve orta ölçekli işletmelerin Oğuz’un Tarım Bakanlığı döneminde zarar gördüğünü, köylerde huzur kalmadığını savundu.

Oğuz’un “tarım arazilerini kiralama kriterleri olduğu, bunun için bir komisyon oluşturulduğu” açıklamalarını eleştiren Kürşat, bu komisyonun isminin ancak “Bizden Bize Siyasi Rant Komisyonu” olabileceğini söyledi.

Arazilerin kime neye göre kiralandığını, hak sahiplerinin neye göre belirlendiğini soran Kürşat, “UBP’liler arasında bir üleştirme söz konusu. Tüm hesaplar yeniden seçilme ve kurultay için…” ifadelerini kullandı.

Kabinede farklı bakanlık görevlerinde bulunan Dursun Oğuz’u bir oyun kahramanı olan “Süper Mario”ya benzeten Kürşat, “Kimsenin hakkına girmeyin” dedi.

Oğuz: Siyasi hırsım yok

Meclis'te daha sonra İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kürşat ve Baybars’ın eleştirilerini yanıtladı.

Süper Mario’yu bilmediğini, bu oyunu oynamadığını söyleyen Oğuz, “Ömür boyu bu koltuklarda kalacak değiliz, siyasi hırsım yok” şeklinde konuştu.

Hakkaniyetten yana olduğunu kaydeden Oğuz, “CTP’li, UBP’li popülizminden uzaklaşın… Partizanlık yapıldı denmesini kabul etmiyorum” dedi.

Komisyona “rant komisyonu” denilmesini de eleştiren Oğuz, şikayette bulunanlarla ilgili kararları değerlendirdiklerini, Kürşat’ın söylediği köylerle ilgili notunu aldığını söyleyerek, “Hayvancıların mağdur edilmesine karşıyım” dedi.

Bakan Ataoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada “Kültürümüzün İngiltere’de devam ettirilmesi ve gençlerimizin bu kültürü alarak daha bilinçli yetişmesi için katkı koyan velilere ve öğretmenlere teşekkür ederim” dedi.

Türkiye’nin 100’üncü, Kuzey Kıbrıs’ın 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde gençlerin sergilediği bu anlamlı gösterileri beğendiğini ifade eden Ataoğlu, tüm gençleri tebrik etti.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023, 09:25