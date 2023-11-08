‘Uygarlıktan uzaklaşıyoruz’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Eğitim Komitesi, 3-4 Kasım tarihlerinde Girne’de “Birlikte Yöneteceğiz Eğitim Çalıştayı” düzenledi.

Açıklamaya göre, çalıştayın ilk gününde paneller ve farklı başlıklarla odak grup çalışmaları düzenlendi.

Çalıştaya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, CTP milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda öğretmen de katıldı.

Erhürman: Kaybettiğimiz her çocuk bir dünyadır

Eğitim Çalıştayının başlangıcında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Eğitimden bahsediyorsak çocuklarımızdan, gençlerimizden ve geleceğimizden bahsediyoruz demektir” diyerek Erhürman, Filistin’de hayatını kaybeden çocukları andı.

Erhürman, “Dünyanın, uygarlıkla barbarlık arasındaki mücadelesini, maalesef barbarlık lehine bir süreç izlediği bir döneminde yaşamak zorunda bırakıldık. Filistinli çocuklar için yüreklerimiz yanmaya devam ediyor. Kaybettiğimiz her çocuk bir dünya kaybetmektir. Bir uygarlık yitimiyle de karşı karşıya olduğumuz endişesi içerisindeyim” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki eğitimi eleştirdi

Ülkedeki eğitimi eleştiren Erhürman, “Dünyaya baktığı zaman, ‘biz çocuklarımız adına bunları mı konuşmak zorunda kalacağız?’ diye utanç duymak zorunda kalıyoruz. 2023’te okullarımızın fiziksel koşullarını, konteyner eğitimi, tuvalet kağıdının, temizlik malzemesinin okul aile birliği, idare mi yoksa bakanlık tarafından sağlanacağını tartışmak zorunda kalıyoruz. Ana dili Türkçe olmayan çocuklarımızın sayısı karşısında ana dili Türkçe olanlara haksızlık yapıyor muyuz? Ana dili Türkçe olmayanlara zaten haksızlık yapıyoruz. Öğretmenler, öğretim faaliyetini sürdürebilecek mi? Buradan da gelecekte ülkeye hizmet edecek çocukların çıkmasını bekliyoruz. Durum son derece vahim” dedi.

Tufan Erhürman, “Günümüzde eğitim başlığı altında başka ülkelerde bunlar mı konuşuyor? Dünyada bunlar konuşulmuyor. Dünya bunları konuşmuyorsa, dünya yapay zekanın eğitimde kullanımını konuşurken, biz tuvalet kağıdını konuşuyorsak, bizimle ‘uygar’ dediğimiz ülkelerin eğitim sistemleri arasındaki uçurum her dakika açılıyor demektir. Rekabet edebilirliğimiz gerçekten karşılaştırılabilir olmaktan çıkacak demektir. Bu bizim açımızdan son derece endişe kaynağıdır” diye konuştu.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Fide Kürşat da KKTC’de eğitimin içinde bulunduğu durumdan söz etti.