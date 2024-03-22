Bu silahlar kime geldi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa polisi önceki akşam nefes kesen bir operasyon sonucu ülkeye gizlice sokulan 5 tane tabanca ele geçirdi. Aldığı ihbarı değerlendiren polis, önceki akşam Gazimağusa Limanı’ndan ülkemize giriş yapan İbrahim Çekin’i, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, seyir halindeki bir aracın içerisinde tespit etti. Çekin’in bavulunda yapılan aramada 5 adet tabanca ele geçiren polis, zanlıyı gözaltına aldı. Polis tabancaların ne maksatla ve kimlere getirildiğini araştırırken, zanlı dün tutuklama talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

İhbarla alarma geçtiler

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Gencer, 20 Mart 2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, zanlı İbrahim Çekin’in, tasarrufunda ateşli silah ile Gazimağusa Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığına dair bilgi aldıklarını ve harekete geçtiklerini söyledi. Zanlının, takip sonucunda, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, SH 573 plakalı araç içerisinde yolcu olarak tespit edildiğini anlatan polis, zanlının bavulunda 5 adet tabanca ele geçirdiklerini açıkladı.

Soruşturma derin olarak sürüyor

Soruşturmanın yeni başladığını, silahların ülkeye ne maksatla geldiğinin araştırılacağını ve her hangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için balistik incelemeye gönderileceğini bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.