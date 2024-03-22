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Bu silahlar kime geldi

Gazimağusa Limanından 5 tabancayla giriş yaptıktan kısa bir süre sonra yakalanan İbrahim Çekin konuşmalı

Bu silahlar kime geldi
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Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa polisi önceki akşam nefes kesen bir operasyon sonucu ülkeye gizlice sokulan 5 tane tabanca ele geçirdi. Aldığı ihbarı değerlendiren polis, önceki akşam Gazimağusa Limanı’ndan ülkemize giriş yapan İbrahim Çekin’i, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, seyir halindeki bir aracın içerisinde tespit etti. Çekin’in bavulunda yapılan aramada 5 adet tabanca ele geçiren polis, zanlıyı gözaltına aldı. Polis tabancaların ne maksatla ve kimlere getirildiğini araştırırken, zanlı dün tutuklama talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.
İhbarla alarma geçtiler
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Gencer, 20 Mart 2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, zanlı İbrahim Çekin’in, tasarrufunda ateşli silah ile Gazimağusa Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığına dair bilgi aldıklarını ve harekete geçtiklerini söyledi. Zanlının, takip sonucunda, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, SH 573 plakalı araç içerisinde yolcu olarak tespit edildiğini anlatan polis, zanlının bavulunda 5 adet tabanca ele geçirdiklerini açıkladı.
Soruşturma derin olarak sürüyor
Soruşturmanın yeni başladığını, silahların ülkeye ne maksatla geldiğinin araştırılacağını ve her hangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için balistik incelemeye gönderileceğini bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 14 saat Önce

Anavatan hibesidir!

Doğru Söz
Doğru Söz - 14 saat Önce

Yahu Devlet iktidarsız. Yapılanma gırla.

Doğru Söz
Doğru Söz - 14 saat Önce

Beter olsun dilsiz şeytan KKTC halkına!

Doğru Söz
Doğru Söz - 8 saat Önce

Texas'ta da Devlet etkisiz iken silah güçtü. Ya silah ya da hukuk güçlü olur. İkisi birden olmaz. İngilizin idaresini mumla arıyoruz ve de aratacağız. Bunlar daha en kötü günler değil.
Neyse " VARAN MİLLET SAKARYA" diyenlere selam durun ahmaklar.

Ali
Ali - 13 saat Önce

Silahlı tehditler çoğaldı..

VVV
VVV - 9 saat Önce

Allah boyle insanlari kahretsin. Adayi TEKSAS a cevirdiniz.

Turkish Power
Turkish Power - 5 saat Önce

Ne oldu Anavatan rahatsiz mi etti bre cahil anavatanin KKTC deki cephaneliginde binlercesi var haberin yok mu

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 3 saat Önce

YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR !

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