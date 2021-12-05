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İşte bu olmadı

Başbakan Sucuoğlu, Güney Kıbrıs’tan gelecek kişilere akaryakıt satılmaması çağrısında bulundu

İşte bu olmadı
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Başbakan Faiz Sucuoğlu, ülkede devam eden akaryakıt sıkıntısına karşı, istasyonlarda, Güney Kıbrıs’tan gelecek kişilere akaryakıt satılmaması çağrısında bulundu.
Buna karşı herhangi bir yaptırım olmadığını, sadece rica ettiğini belirten Sucuoğlu, önceliklerinin vatandaşların sorunlarını çözmek olduğunu söyledi.
Bir süredir dünyada akaryakıt temininde sıkıntı olduğuna işaret eden Başbakan, BRT ana habere telefonla bağlantısında yaptığı açıklamada, Euro’nun TL karşısında değer kazanması sonrasında akaryakıtın daha pahalı olduğu Güney Kıbrıs’ta yaşayanlardan KKTC’den akaryakıt almaya aşırı bir talep ortaya çıktığını kaydetti.

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Akaryakıt istasyonlarından Güney Kıbrıs plakalı araçlara kısıtlı akaryakıt verilmesi yönünde ricada bulunduğunu ifade eden Sucuoğlu, buna büyük oranda uyulduğunu bildirdi.
Öte yandan Güney Kıbrıs’tan gelen araçlara dün de akaryakıt verilirken, Başbakan Sucuoğlu’nun çağrısı ciddi eleştirilere neden oldu…
 

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